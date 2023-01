El Pontevedra, mermado por las bajas, a hacer historia ante el Mallorca

Pontevedra/Palma (España), 3 ene. Mermado por las bajas, pero con la ilusión de hacer historia, el Pontevedra afronta este miércoles la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Mallorca del mexicano Javier Aguirre, que viaja a Galicia sin confianzas pese a medirse a un rival de Primera RFEF (tercera categoría).

El equipo gallego despidió 2022 en su mejor momento. Eliminó al Tenerife (2-1) del torneo copero y encadenó una victoria y un empate ante Algeciras y Rayo Majadahonda, respectivamente, en la competición doméstica.

Dos resultados que le permitieron coger aire en la clasificación del grupo I de la Primera RFEF. Sigue cerrando la zona de descenso, pero se encuentra con los mismos puntos que el Linense y a uno del Badajoz, al que recibe este sábado en Pasarón.

Ese es, sin duda, el partido que le quita el sueño al técnico Antonio Fernández, pese a que mañana reciben a un equipo de Primera División. La Liga es la competición prioritaria para el equipo granate, que aun así sueña con dar la campanada ante el Mallorca.

El entrenador pontevedrés tiene hasta cinco bajas para el choque. Yelko Pino, uno de los fijos en el once, fue expulsado ante el Tenerife y no podrá jugar por sanción; el senegalés Libasse Guèye, autor de los dos goles que le dio el pase ante el equipo insular, se fue de vacaciones a su país y aún no ha regresado; Ángel Bastos y Alberto Rubio siguen lesionados; y esta misma mañana se hizo oficial la salida de Mario Ortiz al Algeciras.

Además, Borja Domínguez todavía no está al cien por cien recuperado de su lesión, por lo que todo apunta a que Fernández lo reservará para el choque contra el Badajoz. El técnico medita entre repetir la defensa de tres que tan buen resultado le dio ante el Tenerife o retrasar la posición de Samu Araujo para jugar con cuatro atrás.

El cuadro balear se presentará en el Estadio Municipal de Pasarón tras derrotar al Autol de la Regional Preferente de La Rioja (0-6) y al Real Unión Irún, de la Primera RFEF (0-1), y de nuevo con la misión de evitar la sorpresa.

Aguirre tendrá que decidir si afronta el choque en tierras gallegas con el once de gala, como lo hizo en Irún, o si por el contrario recurre a las rotaciones ya que el sábado recibe al Valladolid en Son Moix en el partido correspondiente a la decimosexta jornada de Laliga.

Es probable que el entrenador azteca dé minutos a dos futbolistas -Íñigo Ruiz de Galarreta y Martin Valjent- que fueron bajas en la derrota ante el Getafe (2-0) por acumulación de amonestaciones.

También, Aguirre podría dar descanso al guardameta serbio Predrag Rajkovic y situar bajo los palos al eslovaco Dominik Greif, que ya jugó en Irún, entre otras decisiones.

El Mallorca otorga una gran importancia al torneo copero e intentará "llegar lo más lejos que se pueda", según ha declarado el entrenador mallorquinista.

Alineaciones probables:

Pontevedra: Cacharrón; Churre, Soto, Luis Martínez, Samu Araujo; Álex González, Masogo, Brais Abelenda, Oier Calvillo; Charles y Rufo.

Greif; Gío González, Valjent, Raillo, Nastasic, Cufré; Battaglia, Ruiz de Galarreta, Antonio Sánchez, Kadewere; y Muriqi.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño)

Campo: Pasarón

Hora: 17.00 GMT. EFE

dmg/jcr-pcl/sll/jap

1010153

1000336