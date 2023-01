Corea del Sur y EEUU debaten sobre planificación nuclear y simulacros

FOTO DE ARCHIVO: Aviones de combate F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos participan en un simulacro conjunto con la Fuerza Aérea de Corea del Sur en la base aérea de Kunsan, en Gunsan, Corea del Sur, 20 de diciembre de 2022. REUTERS/Ministerio de Defensa

Por Hyonhee Shin, Trevor Hunnicutt y Soo-hyang Choi

SEÚL/WASHINGTON, 3 ene (Reuters) - Corea del Sur y Estados Unidos están debatiendo la planificación y ejecución conjuntas de operaciones nucleares estadounidenses para contrarrestar a Corea del Norte y esperan realizar pronto un ejercicio de simulación, según informaron el martes responsables de ambas partes.

El plan se produce en un contexto de presión ejercida por el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para reforzar la disuasión ampliada estadounidense —la capacidad militar de Estados Unidos, especialmente sus fuerzas nucleares, para disuadir de ataques contra sus aliados— desde que asumió el cargo en mayo, ante la evolución de las amenazas norcoreanas.

En una entrevista a un periódico publicada el lunes, Yoon dijo que los aliados están discutiendo la planificación y ejercicios nucleares conjuntos y que eso ayudaría a despejar las dudas sobre la disuasión ampliada, ya que su concepto actual "no convence" a los surcoreanos.

"Con el fin de responder a las armas nucleares norcoreanas, los dos países están discutiendo formas de compartir información sobre el funcionamiento de los activos nucleares propiedad de EEUU, y la planificación conjunta y la ejecución de los mismos en consecuencia", dijo la secretaria de prensa de Yoon, Kim Eun-hye, en un comunicado.

Un alto cargo de la administración estadounidense dijo que ambas partes están estudiando la posibilidad de mejorar el intercambio de información, la planificación conjunta de contingencias y un posible ejercicio de simulación, a petición de sus presidentes tras una reunión en Camboya en noviembre para explorar formas de hacer frente a las amenazas de Corea del Norte.

Sin embargo, el responsable señaló que los ejercicios nucleares regulares serían "extremadamente difíciles" porque Corea del Sur no es una potencia nuclear, en consonancia con el comentario del presidente de EEUU Joe Biden, según el que los aliados no estaban discutiendo tales actividades.

"Esto se llevará a cabo de varias maneras, incluyendo, como dijo el presidente Yoon, un mayor intercambio de información, la planificación conjunta y la ampliación de la gama de contingencias que planeamos, así como la formación, y con la idea de llegar finalmente a un ejercicio de mesa", dijo el responsable a Reuters.

Aún no se ha concretado el calendario de los ejercicios de simulación previstos, pero tendrían lugar "en un futuro no muy lejano" y abarcarían escenarios que incluirían situaciones nucleares, según el responsable.

"La idea es tratar de asegurarnos de que somos capaces de pensar en toda la gama de posibilidades basadas en las capacidades de la RPDC que han demostrado, así como en sus declaraciones", añadió el responsable, haciendo referencia al nombre oficial de Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que Estados Unidos está comprometido a proporcionar una disuasión ampliada, y que los aliados están trabajando en "una respuesta coordinada eficaz a una serie de escenarios, incluyendo el uso nuclear por parte de Corea del Norte."

Cuando se le preguntó por las maniobras, un portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que se estaban celebrando conversaciones, pero no quiso dar más detalles.

Los dos países han reanudado este año las consultas sobre la disuasión ampliada, tras un paréntesis de varios años debido a la creciente capacidad nuclear y de misiles de Corea del Norte.

Pionyang ha calificado a Corea del Sur de "enemigo indudable" y prometió reforzar su arsenal nuclear este año, tras disparar un número récord de misiles en 2022 y avivar la tensión con el envío de drones al Sur en diciembre.

"Las contramedidas estadounidenses no han seguido el ritmo del avance de los programas nucleares del Norte, y la estrategia de disuasión ampliada casi no difiere de cuando su capacidad nuclear era insignificante y más débil", afirmó Go Myong-hyun, investigador del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl.

Sin embargo, Kim Dong-yup, profesor de la Universidad de Kyungnam, dijo que el comentario de Biden, que es el único que tiene autoridad para autorizar el uso de las armas nucleares de EEUU, sugiere una reticencia estadounidense a compartir las operaciones nucleares, dada su sensibilidad y las preocupaciones de seguridad.

"Dadas las crecientes voces a favor de las armas nucleares tácticas, Washington podría intentar dar garantías y enviar más activos nucleares cuando quisiéramos, pero es poco probable que materialicen plenamente el impulso del presidente Yoon a una mayor disuasión ampliada", dijo Kim.

(Información de Soo-hyang Choi y Hyonhee Shin en Seúl y Trevor Hunnicutt en Washington; información adicional de Simon Lewis en Washington; editado en español por Flora Gómez)