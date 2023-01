China promete reciprocidad a países ante restricciones por covid

(Bloomberg) -- China dijo que devolvería el golpe a las naciones que impusieron restricciones por covid a sus viajeros por “objetivos políticos”, lo que demuestra que el coronavirus sigue siendo un tema políticamente delicado en Pekín incluso ahora que permite que el virus se propague.

“Creemos que las restricciones de entrada de algunos países dirigidas solo a China carecen de base científica y algunas medidas excesivas son inaceptables”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, el martes en una conferencia de prensa regular en Pekín.

“Nos oponemos firmemente a los intentos de manipular las medidas de prevención y control del covid para lograr objetivos políticos, y China tomará las medidas correspondientes basadas en el principio de reciprocidad en diferentes situaciones”, dijo, sin nombrar a ningún país de manera individual. Agregó que China estaba lista para “fortalecer la comunicación con la comunidad internacional y trabajar juntos para derrotar el covid”.

Estados Unidos, Japón y algunos otros países están exigiendo que los viajeros de China muestren una prueba negativa antes de permitirles ingresar, y Taiwán ha dicho que pondrá en cuarentena los casos positivos. El endurecimiento de las medidas se produce cuando China suaviza su estricta estrategia cero covid después de casi tres años, política que dificultó mucho la entrada a la nación asiática porque requería que todos los viajeros que ingresaban al país se aislaran durante días en hoteles o campamentos.

Una avalancha de casos, combinada con la falta de información del Gobierno chino sobre cuántas personas están enfermas o muriendo, ha generado preocupación sobre la posibilidad de que surjan nuevas cepas del virus.

