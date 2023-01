Caída Tesla se profundiza ante temores de operadores por demanda

(Bloomberg) -- Analistas que cubren Tesla Inc. recortaron sus pronósticos de precios de las acciones, lo que alimentó una venta masiva después de que el fabricante de vehículos eléctricos entregara menos vehículos de lo esperado el trimestre pasado a pesar de ofrecer fuertes incentivos en sus mercados más grandes.

Las acciones se desplomaron hasta un 14% el martes, su mayor caída intradía desde septiembre de 2020, después de que la compañía dijera el lunes que entregó 405.278 automóviles a clientes en los últimos tres meses, lo que estuvo por debajo de la estimación promedio de 420.760 compilada por Bloomberg. Eso llevó a varios analistas de Wall Street a reducir sus objetivos de precios, lo que resultó en el precio objetivo promedio de 12 meses más bajo de Tesla desde octubre de 2021.

La falla en la entrega del cuarto trimestre probablemente aumentará las preocupaciones sobre las presiones macroeconómicas y de demanda competitiva a corto plazo, escribió en una nota Itay Michaeli, analista de Citigroup Inc. “Con un sentimiento ya bastante negativo, se puede argumentar que gran parte de las malas noticias ya están descontadas”.

Otro día de caídas para Tesla extiende la caída del 37% de las acciones en diciembre, su quinto mes de pérdidas. La compañía enfrenta una demanda menor de la esperada, a medida que aumenta la capacidad de producción en medio de preocupaciones sobre las ventas de acciones y el liderazgo del director ejecutivo Elon Musk.

“Este año podría ser difícil para Tesla debido a las presiones en los márgenes y a una competencia cada vez mayor, sin embargo, el fabricante de vehículos eléctricos está aquí para quedarse y la demanda seguirá creciendo”, dijo Peter Garnry, responsable de estrategia de renta variable de Saxo Bank. “Por ahora, la falla en la entrega del cuarto trimestre se sumará a los temores de los inversionistas sobre Tesla”.

Algunos analistas se han mostrado cautelosamente optimistas. Para William Stein, analista de Truistm ahora podría ser el momento de comprar. “Los inversionistas a largo plazo deberían estar atentos al premio y comprar TSLA”, escribió en un informe. Aun así, redujo su precio objetivo a US$299 desde US$348.

Nota Original:Tesla Rout Deepens as Analysts Cut Price Targets on Demand Worry

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.