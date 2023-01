Venezuela, Colombia abren puente binacional en impulso comercial

(Bloomberg) -- Las autoridades de Venezuela y Colombia abrieron el puente internacional Atanasio Girardot el domingo, permitiendo que vehículos que transportan pasajeros y carga crucen la frontera entre ambos países.

El puente —también conocido como Tienditas, fue terminado en 2016 pero que nunca había sido utilizado— fue inaugurado con una ceremonia encabezada por autoridades de ambos países, incluido el ministro de Comercio de Colombia, Germán Umaña, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, así como el gobernador del estado fronterizo venezolano de Táchira, Freddy Bernal.

La apertura marca el paso más reciente hacia la normalización de las relaciones entre los dos países después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, tomó posesión en agosto.

Los lazos entre las naciones vecinas se habían agriado después de que el expresidente Iván Duque se uniera a Estados Unidos y a decenas de otros países para apoyar al líder opositor Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela en 2019, como parte de un intento por aislar al presidente Nicolás Maduro. La oposición venezolana puso un final al Gobierno interino de Guaidó el viernes.

Todos los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela en el área de Norte de Santander ahora se han reactivado por completo, dijo Reyes en Twitter.

Se espera que el puente Tienditas impulse el comercio entre los dos países. Las exportaciones colombianas a Venezuela cayeron a alrededor de US$330 millones en 2021 desde US$6.000 millones en 2008. Las autoridades colombianas esperan que el comercio total alcance entre US$4.000 millones a US$5.000 millones para el final de la presidencia de Petro.

