Simeone, pendiente de Joao y Savic para Oviedo

Majadahonda (Madrid), 2 ene. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expuso este lunes sus primeras ideas para el once para el partido contra el Oviedo, pendiente de Joao Félix y Stefan Savic, con trabajo específico, para formar una alineación con tres variantes por definir, entre ellas la probable vuelta de Koke Resurrección al centro del campo.

Al igual que el domingo, ni Joao Félix ni Savic se entrenaron con el grupo. Ambos completaron una sesión individualizada por segundo día consecutivo. Ninguno de los dos tiene lesión, según fuentes del club. El entrenamiento vespertino de este martes desvelará si uno de los dos o los dos están disponibles para viajar a Oviedo.

De momento, los dos -presumibles titulares en el caso de estar al cien por cien- son duda para el compromiso en el Carlos Tartiere, al igual que Rodrigo de Paul, al que sí se le vio este lunes por el césped, con ejercicios al margen del grupo junto a José Ignacio Zahínos, preparador físico recuperador del equipo, dentro del proceso de su puesta a punto de las molestias en los isquiotibiales que arrastra desde el pasado Mundial de Qatar 2022.

Con todos los restantes a sus órdenes para la sesión entera, Simeone ya probó once, con ocho puestos inamovibles este lunes (probablemente sí variarán en el caso de que Savic y/o Joao Félix estén listos para jugar de inicio en Oviedo): el portero Jan Oblak, los centrales José María Giménez, Axel Witsel (si está Savic en condiciones saldría del once o adelantaría su puesto al medio centro) y Mario Hermoso; el carrilero izquierdo Yannick Carrasco; el medio centro Geoffrey Kondogbia; y los atacantes Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

En las otras tres posiciones hubo variables. En el carril derecho empezó Marcos Llorente, luego reemplazado por Nahuel Molina, ya listo para volver a la competición, aunque todo apunta al madrileño como titular en esa demarcación; en el interior derecho lo hizo Koke Resurrección, suplente ante el Elche, y después tomó el relevo Pablo Barrios; y en el zurdo comenzó Thomas Lemar, pero luego se retrasó ahí Griezmann y entró Ángel Correa.

Entre esas alternativas, más la disponibilidad o no de Savic y Joao Félix, se mueve el once probable del técnico argentino, que ultimará este martes por la tarde la preparación de su equipo, de nuevo sin sitio en el once -ni en el primero ni en el segundo probado este martes- ni para Reinildo Mandava ni para Saúl Ñíguez. EFE

id/jl