LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (2 de enero)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -S&P Global divulga el resultado de su sondeo PMI para el sector de manufacturas en diciembre. También se revelan los datos del indicador global de PMI para el segmento fabril. MÉXICO -La firma de mercado S&P Global revela el dato PMI sobre el crecimiento del sector de manufacturas, en su lectura final, para el último mes del 2022. CHILE -El Instituto Nacional de Estadísticas publica su reporte sobre el desempeño de su principal indicador de actividad económica, IMACEC, en diciembre. JAPÓN -La firma de mercado Jibun BK difunde los datos de la encuesta PMI para el segmento fabril en diciembre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- No hay indicios de una "espiral de precios salariales" en la eurozona, pero el Banco Central Europeo debería seguir endureciendo su política monetaria para frenar las expectativas de inflación, afirmó el responsable de política económica del BCE, Joachim Nagel, en una entrevista. "No estamos viendo ninguna espiral de precios salariales en el sentido de un mayor aumento de la tasa de inflación debido a los acuerdos salariales actuales", dijo el presidente del Bundesbank a la revista alemana Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. ZONA EURO- La caída de la actividad manufacturera en la eurozona ha superado probablemente su punto más bajo a medida que las cadenas de suministro comienzan a recuperarse y las presiones inflacionarias se relajan, mostró una encuesta, lo que ha llevado a un repunte del optimismo entre los directivos de las fábricas. La lectura final de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero de S&P Global se situó en 47,8 puntos en diciembre, frente a los 47,1 de noviembre, igualando la lectura preliminar, pero aún por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. UCRANIA- Los drones rusos atacaron infraestructuras en la capital de Ucrania y sus alrededores, dañando instalaciones energéticas y provocando algunos cortes de electricidad, según las autoridades, mientras Rusia prolongaba su bombardeo en el segundo día de 2023. Las fuerzas ucranianas derribaron 45 drones Shahed de fabricación iraní disparados por Rusia en la primera noche del año, dijo el domingo el presidente Volodímir Zelenski, elogiando a los ucranianos por mostrar gratitud a las tropas y entre sí. CHINA- Algunos habitantes de las principales ciudades chinas, Pekín, Shanghái y Wuhan, desafiaron el frío y el repunte de las infecciones por COVID-19 para reanudar su actividad normal, confiando en un impulso a la economía a medida que más personas se recuperan de las infecciones. Entre los que se reunieron para deslizarse en trineo o patinar sobre hielo en un lago helado del parque del lago Shichahai de la capital había algunos optimistas respecto a la apertura, después de que China abandonara las estrictas medidas de "cero contagios" el 7 de diciembre para adoptar una estrategia de convivencia con el coronavirus. SEÚL- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha declarado que Corea del Sur y Estados Unidos están estudiando la posibilidad de realizar ejercicios conjuntos en los que se utilicen recursos nucleares estadounidenses, mientras el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha calificado al Sur de "enemigo indiscutible", lo que ha agudizado las tensiones transfronterizas. Los comentarios de Yoon, en una entrevista a un periódico, se producen después de que pidiera una "preparación para la guerra" con una capacidad "abrumadora", tras un año marcado por el número récord de pruebas de misiles del Norte y la intrusión de drones norcoreanos en el Sur la semana pasada. RUSIA- El sector ruso de las tecnologías de la información corre el riesgo de perder a más trabajadores en el nuevo año debido a una legislación prevista sobre el trabajo a distancia, ya que las autoridades tratan de atraer de vuelta a algunas de las decenas de miles de personas que se han ido al extranjero sin llevar a que corten sus lazos por completo. Al tener empleos relativamente móviles, los informáticos ocuparon un lugar destacado entre los muchos rusos que huyeron después de que Moscú envió su ejército a Ucrania el 24 de febrero y los cientos de miles que le siguieron cuando inició una movilización militar en septiembre. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA BRASIL- Luiz Inácio Lula da Silva juró como presidente de Brasil, emitiendo una dura acusación contra el exlíder de extrema derecha Jair Bolsonaro y prometiendo un cambio de rumbo drástico para rescatar a una nación asolada por el hambre, la pobreza y el racismo. En un discurso ante el Congreso después de tomar oficialmente las riendas del país más grande de América Latina, el izquierdista dijo que la democracia fue la verdadera ganadora de la elección presidencial de octubre, cuando venció a Bolsonaro en la votación más tensa en una generación. FMI- Para gran parte de la economía mundial, 2023 será un año difícil ya que los principales motores del crecimiento, Estados Unidos, Europa y China, experimentarán un debilitamiento de la actividad, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El nuevo año va a ser "más duro que el año que dejamos atrás", dijo Georgieva en el programa de CBS "Face the Nation". "¿Por qué? Porque las tres principales economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente", aseguró. FED- Más de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos muestran signos de ralentización de la actividad económica, superando un umbral clave que suele indicar que se avecina una recesión, según un nuevo informe del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Este informe siguió a otro de la Reserva Federal de San Francisco de principios de semana que también ahondaba en la creciente perspectiva de que la economía estadounidense pueda entrar en recesión en algún momento de los próximos meses. WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron la última sesión bursátil de 2022 a la baja, poniendo fin a un año de fuertes pérdidas marcado por las agresivas subidas de las tasas de interés para frenar la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, el temor a una recesión y la creciente preocupación por los casos COVID en China. Los tres principales índices de Wall Street registraron su primera caída anual desde 2018, ya que una era de política monetaria flexible terminó con la Reserva Federal estadouniense tomando el ritmo más rápido de subidas de tasas desde la década de 1980. CHINA- El banco central de China afirmó que intensificará la aplicación de su "prudente" política monetaria para apoyar a una economía golpeada por la pandemia del COVID-19, manteniendo una liquidez razonablemente amplia y manteniendo el crecimiento del crédito. El Banco Popular de China mantendrá el crecimiento de la oferta monetaria y la financiación social total básicamente en línea con el crecimiento económico nominal, dijo el banco central en un comunicado tras una reunión trimestral de su comité de política monetaria. BENEDICTO XVI- El papa emérito Benedicto, el primer pontífice en 600 años en renunciar y un abanderado de los conservadores que anhelaban una Iglesia más tradicional, falleció, poniendo fin a un período extraordinario en el que dos hombres vestidos de blanco vivían en el Vaticano. Benedicto, de 95 años, murió en antiguo monasterio donde había vivido desde su sorpresiva renuncia en 2013. En su primer comentario público después de la muerte, el papa Francisco dijo que la Iglesia y el mundo habían perdido a una persona noble y amable. RONALDO- El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, se unió al club de Arabia Saudita Al Nassr con un contrato de dos años y medio, informó el equipo en su cuenta de Twitter, luego de que el futbolista dejar el Manchester United para convertirse en agente libre. Ronaldo, de 37 años, dejó el mes pasado Old Trafford luego de una incendiaria entrevista televisiva en la que dijo que se sentía traicionado por el club y que no respetaba a su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag. (REUTERS RF)