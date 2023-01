Gobierno de Colombia acuerda cese al fuego con grupos rebeldes

(Bloomberg) -- El Gobierno de Colombia acordó un alto el fuego con las facciones guerrilleras y los grupos paramilitares mientras la nación busca iniciar negociaciones de paz, dijo el presidente, Gustavo Petro. El acuerdo incluye conversaciones con rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y exdisidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se desmovilizaron durante el acuerdo de paz firmado en 2016.

“La paz total será una realidad”, dijo Petro, y agregó que la tregua durará hasta el 30 de junio, la cual puede extenderse dependiendo de cómo se desarrollen las negociaciones. “Este es un acto audaz. El alto el fuego bilateral obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”.

Petro, un exrebelde, fue elegido en 2022 como el primer líder de izquierda del país.

