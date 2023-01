El Marsella consolida la tercera plaza

Madrid, 2 ene. Después de darse un festín frente al Toulouse para cerrar 2022, el Olympique Marsella continúo con su línea ascendente y consolidó la tercera plaza con una victoria sobre el Montpellier (1-2), que sólo inquietó a los hombres de Igor Tudor en los minutos finales del encuentro.

El combinado marsellés sigue lejos de la cabeza de la Ligue 1. Ahora mismo, pelear por el título es una auténtica quimera. Hasta ocho puntos le separan del líder, el París Saint-Germain, y cuatro del Lens, el segundo y otro candidato a ganar el torneo. Pero se ha enganchado a la cabeza tras firmar cuatro victorias consecutivas y ya tiene a tiro los puestos de acceso directo a la Liga de Campeones.

En esta ocasión superó al Montpellier, que planteó un encuentro rocoso con salidas al contragolpe muy peligrosas. Durante la primera parte, el Marsella no se encontró nada a gusto y sólo en la segunda, con un par de acciones casi aisladas, doblegó la resistencia de su rival.

Primero, con un tanto de Nuno Tavares, el quinto que firma este curso. El lateral portugués, que después sería expulsado a tres minutos del final, recogió la pelota dentro del área y con un fuerte derechazo abrió el marcador para encarrilar la victoria de su equipo. Poco después, Maxime Esteve, selló el destino del Montpellier con un tanto en propia meta.

La expulsión de Tavares por una entrada brusca, espoleó al Montpellier, que con el tanto desde el punto de penalti en el tiempo añadido de Teji Savanier, generó una preocupación en el Marsella que se prolongó sin más historias hasta el minuto 97. Al final, aguantó el resultado y el 1-2 fue suficiente para que el Marsella se consolidara en la tercera posición.

El Rennes firmó el mismo resultado que el Marsella. Ganó 2-1 al Niza y se mantiene en la cuarta posición. Lo consiguió en el último instante, con un tanto de Benjamin Bourigeaud en el minuto 89 que deshizo el empate y que devolvió al equipo de Bruno Genesio a la senda de la victoria después de caer la pasada jornada con el Reims (3-1).

En el estadio Pierre-Mauroy, el Reims descabalgó al Lille de la quinta plaza. El equipo dirigido por Paulo Fonseca cerró su racha de dos victorias consecutivas y bajó de la nube después de un duelo equilibrado en el que se adelantó en la primera parte por medio de Jonathan David, que firmó su quinto tanto en los últimos tres encuentros.

Sin embargo, no sirvió para que el Lille sumara los tres puntos. A falta de diez minutos para el final, Jens Cajuste dejó sin triplete de victorias al Lille y confirmó que la llegada al banquillo de Will Still ha sido todo un acierto: acumula una racha de nueve partidos sin conocer la derrota. Nadie ha podido con el Reims desde el fichaje del técnico belga, que vive tranquilo con su equipo en la zona media de la tabla.

Casi a la par del Reims se colocó el Troyes, que dio un salto de calidad para escapar de los puesto de descenso con una victoria sobre el Estrasburgo (2-3). En un duelo directo, dejó a su rival hundido en la penúltima posición gracias a los goles de Renaud Ripart, Rony Lopes y Xavier Chavalerin. EFE

jjl/jl