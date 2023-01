EEUU enfrenta otro repunte de inflación, advierte Michael Burry

(Bloomberg) -- El fundador de Scion Asset Management, Michael Burry, dijo que, si bien la inflación tocó techo, es probable que vuelva a subir en respuesta a los estímulos del Gobierno.

“Estados Unidos está en recesión según cualquier definición”, dijo Burry el domingo en Twitter, el inversionista que hizo famoso Christian Bale en la película de 2015 La Gran Apuesta. “La Fed recortará [las tasas] y el Gobierno estimulará. Y tendremos otro repunte de inflación”.

En septiembre, Burry había advertido sobre más dificultades para el mercado de valores, diciendo que “aún no hemos tocado fondo”. En el segundo trimestre del año pasado, su empresa se deshizo de toda su exposición a acciones, además de una empresa.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , dijo el mes pasado que el banco central no está cerca de poner fin a su campaña antiinflacionaria tras subir la tasa de referencia 50 puntos básicos.

