Corea del Sur busca un mayor papel en control de armas nucleares

(Bloomberg) -- El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dijo que su Gobierno está en conversaciones con Estados Unidos para asumir un papel más activo en la gestión de armas nucleares en la península de Corea, lo que marcaría un cambio significativo en una política de décadas entre los aliados estadounidenses para disuadir a Corea del Norte.

“Si bien las armas nucleares pertenecen a EE.UU., el intercambio de inteligencia, la planificación y el entrenamiento deben hacerse de manera conjunta”, dijo Yoon al periódico surcoreano Chosun Ilbo en una entrevista publicada el lunes. “La postura estadounidense es bastante positiva”, agregó, y le dijo al periódico que la política debe llevarse a cabo bajo el concepto de “planificación y ejercicio conjuntos”. La oficina presidencial de Corea del Sur confirmó los comentarios.

Yoon dijo que la estrategia de “paraguas nuclear” o “disuasión ampliada” ya no tranquiliza a la opinión pública ahora que Corea del Norte ha desarrollado armas nucleares y una gama de misiles para lanzarlos. Desde que asumió el poder en mayo pasado, Yoon ha buscado poner a Corea del Sur en una senda de abrumadora fuerza militar contra Corea del Norte, que ha lanzado decenas de misiles desafiando las resoluciones de las Naciones Unidas y se prepara para otra prueba nuclear.

En septiembre, Corea del Sur y EE.UU. acordaron cooperar más estrechamente en sus primeras conversaciones formales sobre disuasión ampliada en unos cuatro años. Las dos partes acordaron “explorar vías para mejorar la preparación estratégica de la alianza a través de un mejor intercambio de información, capacitación y ejercicios, en relación con amenazas nucleares y no nucleares, incluido un mejor uso de ejercicios de simulación”, de acuerdo con un comunicado de EE.UU. en ese momento.

La embajada estadounidense en Seúl no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes, un día festivo en Corea del Sur.

Durante el fin de semana, el líder norcoreano Kim Jong Un prometió aumentar su arsenal nuclear en 2023 para sofocar los actos hostiles de EE.UU. y Corea del Sur tras una reunión del partido de casi una semana. No dejó prácticamente ninguna posibilidad de retomar las conversaciones de desarme, estancadas desde hace tiempo, y abogó en cambio por un “aumento exponencial” de su arsenal nuclear.

El último día del año, Corea del Norte disparó tres misiles balísticos de corto rango y luego lanzó uno unas horas después en una desafiante demostración de fuerza que podría marcar la pauta para un aumento de las tensiones. La semana pasada, el régimen norcoreano envió cinco drones a través de la frontera con Corea del Sur, interrumpiendo temporalmente los vuelos en los principales aeropuertos.

Con pocas amenazas de nuevas sanciones y planes ya en marcha para desarrollar aún más armas, incluidos drones, submarinos y misiles, Kim Jong ha estado perfeccionando su capacidad para lanzar un ataque nuclear creíble contra EE.UU. y sus aliados, como Corea del Sur y Japón.

El líder de Corea del Norte ha elevado la tensión a niveles no vistos en años al disparar más de 70 misiles balísticos en 2022, al bajar sus barandillas para el uso de armas nucleares y al decir que no ve la necesidad de volver a la mesa de negociaciones para reducir su arsenal nuclear a cambio de un alivio de las sanciones que han aislado en gran medida a la nación de la economía mundial.

Nota Original:South Korea Asks US for Greater Role in Managing Nuclear Weapons

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.