ACTUALIZA 1-Una multitud rinde homenaje a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro

(Actualiza con detalles, citas)

CIUDAD DEL VATICANO, 2 ene (Reuters) - Decenas de miles de personas acudieron el lunes a la Basílica de San Pedro para presentar sus respetos al papa emérito Benedicto XVI, cuyo cuerpo fue velado sin ninguna parafernalia papal antes de su funeral esta semana.

Benedicto XVI falleció el sábado a los 95 años en el aislado monasterio vaticano en el que vivía desde su inesperada renuncia en 2013.

"Siento como si fuera un abuelo para nosotros", dijo a Reuters en la Plaza de San Pedro Veronica Siegal, una estudiante católica de secundaria de 16 años de Baton Rouge, Luisiana, que está en Roma para un programa de estudios religiosos, después de ver el cuerpo.

"Sé que está en un lugar mejor porque era un hombre santo", dijo su compañera de clase Molly Foley, también de 16 años y de Atlanta, Georgia. Una tercera joven del grupo llevaba una bandera estadounidense en la espalda.

Su cuerpo, vestido con ornamentos litúrgicos rojos y dorados y colocado sobre una sencilla tarima, fue trasladado en procesión poco antes del amanecer a través de los Jardines Vaticanos desde el monasterio hasta un lugar situado frente al altar mayor de la Iglesia más grande de la Cristiandad.

Dos guardias suizos permanecían en posición de firmes a ambos lados del cuerpo, que no portaba insignias papales ni galas como el báculo, el bastón de plata con un crucifijo, o el palio, la banda de tela que llevan al cuello los obispos archidiocesanos.

El cuerpo del papa Juan Pablo II llevaba ambos cuando fue velado en 2005.

No está claro si la cruz pastoral u otros objetos que utilizó serán enterrados con él, pero la decisión de no tenerlos durante la visita pública parece haberse tomado para subrayar que ya no era Pontífice cuando murió.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que Benedicto será enterrado según sus deseos en el mismo lugar en las criptas bajo la Basílica de San Pedro donde el papa Juan Pablo II fue enterrado originalmente en 2005 antes de que su cuerpo fuera trasladado a una capilla en la basílica en 2011.

Permanecerá en reposo hasta el miércoles. Su funeral se celebrará el jueves en la Plaza de San Pedro y será presidido por el papa Francisco.

La seguridad era estricta, y los visitantes pasaron por varios puntos de control antes de entrar en la basílica. Muchos se detuvieron a rezar después de ver el cuerpo o se quedaron para asistir a misa en capillas laterales.

Antes de que la iglesia se abriera al público, el presidente italiano, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Georgia Meloni, presentaron sus respetos.

El arzobispo Georg Ganswein, el más cercano colaborador de Benedicto XVI, se sentó en el primer banco a un lado del cuerpo, junto con la familia del fallecido líder religioso y los médicos que lo atendieron en sus últimos días.

Aunque el número de visitantes era elevado, no había señales de las enormes multitudes que acudieron a presentar sus respetos al papa Juan Pablo II, cuando millones de personas esperaron durante horas para entrar en la basílica.

Durante sus ocho años de papado, a Benedicto, un alemán metódico, tímido y muy reservado, le costó remplazar al carismático Juan Pablo II, invitando a constantes comparaciones en los medios de comunicación y entre los fieles de la Iglesia de 1.300 millones de miembros.

(Información de Philip Pullella; escrito por Crispian Balmer; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javier Leira)