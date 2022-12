Sunderland: "Estos once kilómetros no van a tener un gran impacto"

Redacción Deportes, 31 dic(EFE).- El vigente campeón del Dakar en motos, el británico Sam Sunderland (GasGas), inició su defensa del título con una décima posición en la prólogo (08:35), a 13 segundos del ganador, el australiano Toby Price (KTM), pero restó importancia a la primera jornada, en la que reconoció que tuvo que calmarse.

“Ha ido bien, pero no era tan fácil. Es emocionante tomar la salida del Dakar con el número 1 en la moto, así que me he tenido que calmar un poco", reconoció tras los primeros kilómetros de la edición de 2023.

Sunderland, doble ganador del Dakar (2017 y 2022), le quitó trascendencia a la prólogo porque quedan "catorce etapas de caos".

"Estos 11 kilómetros no van a tener un gran impacto en el rally", pronosticó el británico. EFE

