Scholz centra su mensaje de año nuevo en la guerra de Ucrania

Berlín, 31 dic. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha centrado su año de año nuevo en la "guerra de agresión imperialista" de Rusia contra Ucrania.

"Con 2022 llega a su final un año difícil en el que Rusia ha iniciado una guerra de agresión imperialista en la mitad de Europa", dijo Scholz en su mensaje.

Sin embargo, Scholz agregó que el año no se resume solo en guerra, dolor y preocupaciones sino también fue un año en el que se mostró "cohesión, fortaleza y también confianza" ante los desafíos.

"Ucrania no fue arrasada en pocos días como él (el presidente ruso Vladimir Putin) creía, por el contrario", dijo Scholz.

"La guerra de Ucrania no causo divisiones en la OTAN y la UE sino que las unió como nunca y en Alemania no cedimos cuando en verano Rusia nos cerró el grifo del gas. No nos hemos dejado chantajear", agregó.

Scholz, por otra parte, expresó su comprensión por las preocupaciones de los alemanes.

"Este cambio epocal es también una prueba difícil para nosotros y para Alemania. Pensamos con los ucranianos y ucranianas que incluso en días como hoy no tienen paz ante las bombas y también en Alemania se sienten en la vida cotidiana las repercusiones de la guerra en la compra en el supermercado o al pagar la cuenta de la luz o del gas", aseguró.

En ese contexto Scholz se refirió a los paquetes de ayuda que ha aprobado su Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra así como la ofensiva para crear una estructura de gas licuado que reemplace el gas ruso.

"Alemania es un país lleno de empatía y de disposición a ayudar. Eso es Alemania a comienzos de año: un país fuerte. Un país que trabaja con energía y velocidad en un futuro mejor. Un país unido, justo en tiempos difíciles", dijo.EFE

rz/amg