Price: "Ganar el prólogo no garantiza nada"

Redacción Deportes, 31 dic. El australiano Toby Price (KTM) comenzó el Dakar 2023 con un triunfo en la prólogo que, en su opinión, "no garantiza nada".

"Nos esperan unas etapas largas y pueden pasar muchas cosas en 14 días. Ganar el prólogo no garantiza nada. Vamos a intentar pasarlo bien y a disfrutar del desierto", indicó.

Price, ganador en 2016 y 2019, paró el cronómetro en 08:22, un segundo menos que el de su compatriota Daniel Sanders (GasGas), ganador de dos etapas en la anterior edición, y, como el resto de los diez primeros clasificados, podrá elegir posición en la salida de la primera etapa del Dakar, este domingo.

"No sé si realmente es algo bueno elegir el puesto para la salida. No sé si es una ventaja o una desventaja. El año pasado optamos por una estrategia que al final no salió bien", precisó. EFE

1010152

caf/jag