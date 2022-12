Premio Pulitzer de Teatro confía en el poder de la palabra para encarar 2023

Miami, 30 dic. El dramaturgo cubano-estadounidense Nilo Cruz, primer latinoamericano en ganar el Premio Pulitzer en la categoría de Teatro, cierra este 2022 en pleno ensayo de una nueva versión de "Ana in the Tropics", la pieza que hace 20 años le abrió camino internacionalmente y que ahora vuelve "en un momento propicio para Estados Unidos".

"Es importante poner la obra hoy en día porque dice lo opuesto a lo que está ocurriendo en algunos estados de Estados Unidos, donde la censura de libros ha vuelto. Esta obra celebra la literatura", aseguró este viernes el autor a EFE durante un ensayo.

Estrenada por el New Theatre en Coral Gables en 2002, "Ana in the Tropics" sitúa su historia en una fábrica de tabacos (puros) de Tampa, en Florida, donde un lector de tabaquería lee en voz alta "Ana Karenina" de León Tolstoi.

Traducida a 14 idiomas, la pieza ha tenido versiones diversas en Rusia, Japón, Francia, España y Bielorrusia, entre otros países.

La nueva versión, que se estrena en inglés el 12 de enero en el Teatro Colony, de Miami Beach, cuenta con un elenco de la compañía Miami New Drama y la dirección escénica del propio Cruz.

El texto "tiene que ver con el tema del arte y la literatura y como ésta última puede cambiar la vida a las personas; es el poder de la palabra más que nada. 'Ana Karenina' los toca, les cambia la vida", comentó el dramaturgo. EFE

