Meslier frena al Newcastle

Redacción deportes, 31 dic. La inspiración del meta francés Illan Meslier sostuvo al Leeds en St. James Park y frenó al Newcastle (0-0) que no pudo alagar su racha victoriosa en la Premier, en su último partido del 2022.

La revelación del torneo se quedó sin ganar. Al acecho de la segunda plaza de la competición inglesa tuvo que conformarse con un empate el cuadro de Eddie Howe que alcanzó la decimoctava jornada impulsado por su recorrido de seis victorias consecutivas.

No pudo con el Leeds, un equipo que puja por no descender, decaído por sus derrotas recientes ante el Tottenham y el Manchester City. Aún así, no perdió el pulso en el encuentro en ningún momento y el buen nivel de su guardameta Meslier y el central Ilam Cooper frenaron a las 'urracas', sin la inspiración de jornadas anteriores.

La igualada deja al Newcastle en la tercera plaza, a dos puntos del segundo, el Manchester City, y a otros tantos del cuarto, el Manchester United. El Leeds, por su parte, está ahora a tres del descenso. EFE

apa/asc