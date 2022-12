Gattuso: "El resultado no es justo"

Vila-real (Castellón), 31 dic. El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, señaló en rueda de prensa, tras la derrota ante el Villarreal (2-1), que considera injusto el resultado y consideró que los más realista hubiera sido acabar con un empate por los méritos de unos y otros.

"Yo creo que el resultado no es correcto. Creo que en el partido que tengo en la cabeza estaba bien un empate. Hemos tenido opciones, hemos llegado, pero hemos fallado en el último pase y la última decisión. A mí me ha gustado el equipo, hemos fallado mucho en el área rival y creo que la diferencia está ahí. Me ha gustado mucho mi equipo, pero hemos fallado arriba", insistió.

El técnico italiano señaló que le gustó la mentalidad y el juego de su equipo aunque admitió que "hemos tenido que cerrar mejor el partido. Hemos tenido tres o cuatro ocasiones al campo abierto y hemos fallado. En el primer gol hemos fallado hoy. Hemos dejado ventaja al rival. Creo que tenemos que mejorar en esto en la espalda en esas jugadas, pero creo que hemos hecho muchas cosas positivas".

Para el nuevo año, Gattuso indicó que "al 2023 le pido seguir en lo que estamos haciendo, esperar que no nos marquen en el último minuto, que ya nos ha pasado alguna vez. Y seguir. No buscar excusas de que somos jóvenes, seguir con este trabajo y esta mentalidad".