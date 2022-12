El argentino Nicolás Ibáñez, el goleador del fútbol mexicano en 2022

México, 31 dic. El argentino Nicolás Ibáñez, delantero de los Tuzos del Pachuca, se consagró en 2022 como el goleador del fútbol mexicano al firmar 20 goles en las 34 jornadas de la fase regular de los torneos Clausura y Apertura 2022.

En el Clausura, el nacido en Venado Tuerto hace 28 años, firmó un certamen de nueve goles en 17 duelos y quedó en el segundo lugar de los máximos anotadores, por detrás del francés André-Pierre Gignac, de los Tigres UANL, quien marcó 11 veces.

La consagración de Ibáñez llegó un torneo después, en el Apertura, con 11 goles que le dieron el título de goleador de la liga mexicana y además el impulso para ayudar al Pachuca a conseguir el séptimo campeonato de su historia.

"Realmente no lo puedo creer, se me dio todo este año. Agradecerle a todo el grupo, que hizo todo para lograr el título. Esto me da más fuerza para todo lo que viene", explicó el exatacante del Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ibáñez llegó a México en enero de 2018 para fichar por el San Luis, con el que se destacó en la segunda división como un letal delantero que fue unas de las piezas claves que ayudó al equipo, sucursal del Atlético de Madrid, a ascender a la máxima categoría en 2019.

Sus buenos números hicieron que el Atleti decidiera ficharlo y cederlo al San Luis, con el que brilló como un delantero confiable en la primera división.

Tras ello, el Pachuca se interesó en sus servicios y lo firmó en verano de 2021. Su primer torneo en los Tuzos fue malo, con solo dos goles, sin embargo en los siguientes explotó hasta llegar al olimpo en el pasado Apertura 2022.

Sus actuaciones en la liga mexicana han hecho que parte de la prensa y la afición lo postulen, una vez que se naturalice, como delantero de la selección mexicana para el proceso mundialista de 2026.

"Mis hijos nacieron aquí en México. Mi carrera profesional la hice casi toda acá, es el país donde vivo", mencionó el goleador argentino.

Otros sudamericanos que se destacaron en 2022 fueron el uruguayo Leonardo Fernández, del Toluca, con 10 pases para gol en el año, y el entrenador uruguayo Guillermo Almada, quien llevó al Pachuca a dos finales, con un título.EFE

