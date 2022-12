Discos de Metallica, Sam Smith y Del Rey animarán 2023 a la espera de Rihanna

Javier Herrero

Madrid, 31 dic. Nuevos discos de Metallica, Depeche Mode, Sam Smith, Lana del Rey y Shania Twain calentarán el arranque de 2023 a la espera de otros grandes lanzamientos aún no confirmados que podrían llevar la firma de artistas como Dua Lipa, Kylie Minogue, Ed Sheeran, Miley Cyrus y, especulando por enésima vez, Rihanna.

Ya son varios años los que se da por hecha la salida del noveno álbum de estudio de la de Barbados. Esta vez algunos motivos alientan aún más la esperanza: será la protagonista del intermedio musical de la Superbowl en febrero, se especula que podría salir de gira y hace unas semanas lanzó "Lift Me Up", su primer tema original desde la publicación del disco previo "Anti" (2016).

Casi tanto han tenido que esperar los seguidores de Cardi B desde "Invasion of Privacy" (2018), pero la rapera parece haberse autoimpuesto esta vez que, aunque "aún le falta algo", su nuevo material verá la luz en los próximos meses, igual que el disco de versiones de Metallica que prepara Miley Cyrus y el primero de Depeche Mode sin Andrew Fletcher, "Momento Mori".

Otros artistas que podrían lanzar en 2023 sus nuevos trabajos son Dua Lipa, que sí ha confirmado recientemente que su tercer disco, de momento a medias, supondrá un "giro completo" respecto a "Future Nostalgia" (2020), así como Selena Gomez y Kylie Minogue, quien también ha hablado de un "nuevo sonido".

"Nos vemos el próximo año con nuevo álbum", anticipó Ed Sheeran a través de su cuenta de Instagram, una confirmación que se une a la de Jennifer Lopez, quien no desveló la fecha pero sí el título: "This Is Me... Now", en clara alusión a su disco "This Is Me... Then" (2002).

En español, el disco que podría adquirir la relevancia mundial que en 2022 tuvieron "Un verano sin ti" de Bad Bunny y "MOTOMAMI" de Rosalía es el cuarto trabajo de Karol G, que ya puso a bailar al público durante la espera con el tema "Provenza".

Grimes, Kelly Clarkson, The Cure o Kali Uchis se encuentran entre los músicos que también podrían tener buenas nuevas antes de 2024, al igual que Morrissey con un álbum, "Meet Me At The Bonfire", que incluirá colaboraciones de figuras como Miley Cyrus e Iggy Pop.

LOS DISCOS CONFIRMADOS.

Precisamente el artista apodado "La iguana" será el encargado de abrir fuego en el calendario con la salida el 6 de enero de "Every Loser". Le tomarán el relevo ese mes la artista de country Margo Price ("Strays", día 13), los italianos Maneskin ("Rush!", 20) y otro de los lanzamientos más esperados gracias al éxito del sencillo "Unholy": "Gloria" de Sam Smith, que aterrizará el día 27.

En febrero llegará "Queen Of Me", el primer álbum de estudio de Shania Twain en un lustro. Será el día 3, el mismo que se publicarán "Higher Than Heaven" de Ellie Goulding y "Heavy Heavy" de Young Fathers.

El 10 de febrero, otros dos retornos mediáticos que se han hecho esperar 5 años serán los de Paramore con "This is why" y el de Kelela con "Raven".

Hay igualmente mucha expectación en torno a "Desire, I Want To Turn Into You" de Caroline Polacheck, que llegará el día 14 de ese mes, seguido de "Trustfall" de P!nk el 17 y, ya el 24, de "Shook" de la banda Algiers y de "Cracker Island" de Gorillaz, uno de los proyectos paralelos al margen de Blur de Damon Albarn.

De lo poco confirmado antes de que concluya la primera mitad del año cabe destacar tres lanzamientos que sí contarán con mucho público deseoso, empezando por "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard" de Lana del Rey el 10 de marzo.

Y una semana antes de "Atum" de The Smashing Pumpkins el 21 de abril, Metallica publicará "72 Seasons", doce temas nuevos que toman el relevo seis años después a "Hardwired... To Self Destruct" y que les llevará por todo el mundo en una de las giras más colosales y ambiciosas del año.

En España, uno de los discos más esperados será el tercer LP de estudio de Aitana, que verá la luz en algún momento de 2023 según confirmó a EFE, así como el del rapero canario Quevedo. Además habrá nuevos lanzamientos de Dani Fernández, Iván Ferreiro, Bunbury, Rayden, Coque Malla y Álvaro de Luna, entre otros. EFE

