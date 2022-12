Xi dice que la estrategia covid de China fue ‘optimizada’

(Bloomberg) -- El presidente chino, Xi Jinping, dijo que la estrategia covid-19 del país fue “optimizada” para proteger la vida de las personas y minimizar los costos económicos, sus primeros comentarios sobre el tema desde que su gobierno comenzó abruptamente a desmantelar su estricta política a principios de este mes.

“Hemos optimizado la estrategia de control de covid en función del tiempo y la situación para proteger mejor la vida y la salud de las personas y minimizar el impacto en el desarrollo económico y social”, dijo Xi al enumerar sus logros este año en un evento con el principal asesor político de la nación, reportó este viernes la agencia oficial de noticias Xinhua.

El informe de Xinhua citó a Xi usando la frase “Estrategia de control de covid”, en lugar de “covid cero”.

Xi ha permanecido en silencio sobre su estrategia de covid cero desde que su Gobierno tomó sus primeros pasos de relajamiento el 7 de diciembre. La salida repentina de China de su estricta política, que durante casi tres años había requerido pruebas masivas, confinamientos inmediatos y fronteras en su mayoría cerradas, ha provocado una ola de infecciones.

La extensión del brote ha sido difícil de medir porque los funcionarios dejaron de publicar un recuento exacto de casos y redujeron su definición de muerte por virus, lo que obligó a los investigadores a confiar en estimaciones externas y evidencia anecdótica.

China podría registrar hasta 25.000 muertes diarias por covid-19 a fines de enero, mientras que las muertes por la enfermedad respiratoria contagiosa probablemente alcancen su punto máximo alrededor del 23 de enero, el segundo día del feriado anual del Año Nuevo Lunar en el país de 1.400 millones de habitantes, según datos de Airfinity Ltd., una empresa de investigación con sede en Londres que se centra en el análisis predictivo de la salud.

Las infecciones diarias alcanzarán su punto máximo 10 días antes con alrededor de 3,7 millones de casos, dijo la empresa.

