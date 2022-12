Wall Street cae arrastrado por los valores de crecimiento en la última jornada de un año difícil

Por Ankika Biswas y Amruta Khandekar

30 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se veían arrastrados por los maltrechos valores de crecimiento en la última jornada bursátil de un año de altibajos, marcado por las agresivas subidas de las tasas de interés para frenar la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania y el temor a una recesión.

* La mayoría de los valores tecnológicos y de crecimiento sensibles a las tasas, como Apple Inc, Amazon.com Inc , Alphabet Inc y Meta Platforms Inc caían entre un 1,5% y un 1,8% el viernes, mientras subían los rendimientos del Tesoro estadounidense.

* Los descensos hicieron que los servicios de comunicación , la tecnología y el índice de minoristas fueran los que más bajaban del S&P 500, más de un 1,2% cada uno.

* Los tres principales índices de Wall Street se encaminaban a su primera caída anual tras tres años consecutivos de ganancias, ya que el alza de los costos de endeudamiento para frenar la escalada de los precios marcó el fin de la era del dinero barato.

* Los inversores evitaron las apuestas más arriesgadas y se refugiaron en activos más seguros, como el dólar, lo que hizo caer el índice de referencia S&P 500 un 20% y el tecnológico Nasdaq casi un 34% este año.

* Ambos referentes iban camino de cerrar con sus mayores caídas anuales desde la crisis financiera de 2008.

* El índice de crecimiento del S&P 500 ha bajado cerca de un 30% este año, mientras que el índice de valor ha caído un 7,9%, con los inversores prefiriendo sectores de alta rentabilidad por dividendo y con ganancias constantes, como el energético.

* La atención se ha desplazado ahora a las perspectivas de las ganancias empresariales para 2023, ya que los inversores están cada vez más preocupados por la probabilidad de que haya una fuerte desaceleración económica debido a las subidas de tasas.

* "La economía se va a ir a pique porque hemos subido demasiado las tasas. Así que, para cuando llevemos unas semanas (en 2023), vamos a empezar a recibir algunas advertencias sobre los beneficios", dijo Dennis Dick, analista de estructuras de mercado y operador de Triple D Trading.

* "La segunda mitad de 2023 será mejor porque creo que la Reserva Federal dejará de subir las tasas de interés. Y también creo que hablarán de bajarlas", agregó.

* El Promedio Industrial Dow Jones perdía 260,27 puntos, o un 0,78%, a 32.960,53 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 36,61 puntos, o un 0,95%, a 3.812,67. El Nasdaq Composite caía 129,85 puntos, o un 1,24%, a 10.348,24 unidades. (Reporte de Ankika Biswas y Amruta Khandekar en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)