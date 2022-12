Rusia exportará gran cantidad de diésel antes de sanciones de UE

(Bloomberg) -- Las exportaciones de diésel ruso por vía marítima aumentarán el próximo mes en medio de los intentos del país por acelerar el envío de cargamentos al mercado antes de que comience en febrero un embargo de la Unión Europea.

Los envíos de combustible desde puertos clave de Rusia en el mar Negro y el Báltico, incluidos algunos que se originaron en Bielorrusia, aumentarán en enero a 2,68 millones de toneladas, un alza de 8% sobre los flujos planificados de diciembre y la tasa de exportación más alta desde al menos enero de 2020, según datos del sector a los que Bloomberg tuvo acceso.

Un próximo veto de la Unión Europea sobre las importaciones de diésel desde Rusia podría llegar a ser aún más perjudicial que una prohibición que entró en vigor este mes sobre casi todas las compras de crudo transportado por mar. El bloque, que intenta castigar a Moscú por la guerra en Ucrania, ha tenido durante mucho tiempo una gran dependencia de los suministros rusos, y viceversa.

La Unión Europea prohibirá la mayoría de las importaciones marítimas de productos de petróleo rusos a partir del 5 de febrero. El bloque, que estructuralmente tiene escasez de diésel, ha estado abasteciéndose para prepararse para el corte, importando cargamentos desde Rusia, que sigue siendo su único mayor proveedor externo, así como desde Asia y Medio Oriente.

Los planes de carga de Rusia incluyen solo exportaciones de diésel entregado a los puertos del país a través de oleoductos. Algunos volúmenes adicionales más pequeños también se pueden enviar por ferrocarril. Los datos de Primórsk también incluyen exportaciones previstas de 120.000 toneladas de diésel desde Bielorrusia.

El operador de oleoductos de Rusia Transneft PJSC, que recibe solicitudes de los productores de petróleo de la nación y elabora planes de carga, declinó hacer comentarios.

La tasa de flujo de enero es de unas 86.500 toneladas por día, más alta que la de cualquier otro mes desde hace al menos tres años, según datos históricos de los planes de carga compilados por Bloomberg.

