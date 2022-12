México, el lugar en el que Pelé se confirmó como inmortal

México, 29 dic. En 1970 Pelé llegó a México con dos mundiales ganados en su palmarés con la selección de Brasil y con la obligación de lograr uno más que lo confirmara como un inmortal del fútbol, algo que consiguió en el mítico Estadio Azteca.

'O Rei', fallecido este jueves a los 82 años, venía de un fracaso con los brasileños, al quedar eliminados de la fase de grupos de Inglaterra '66, algo por lo que se planteó no disputar otra Copa del Mundo.

Al final Pelé acudió y se confirmó como una deidad del balompié al alzar el primer Mundial disputado en México, con lo que se convirtió en el único futbolista en la historia en tener tres Copas del Mundo.

Edson Arantes do Nascimento llegó con 30 años a la primera Copa del Mundo que se transmitió en televisión a color y con las conquistas previas de Suecia 1958 y Chile 1962.

Pelé lideró a Brasil en una fase de grupos perfecta al finalizar en el primer lugar de su grupo con victorias sobre el campeón Inglaterra, Rumanía y Checoslovaquia.

En los cuartos de final Brasil despachó a Perú y en semifinales, en las que se confirmó como el favorito de los mexicanos para ganar el torneo, eliminó a Uruguay, para llegar a la final ante Italia en el Azteca, que presenciaron más de 107.000 aficionados.

En la final, Pelé marcó el primer gol, tras lo cual cayeron las dianas de Gérson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, con lo cual los brasileños ganaron por 4-1 a los italianos.

México'70 fue el último Mundial de Pelé, quien siempre lo recordó como uno de los favoritos de los cuatro que disputó ya que lo convirtió en el primero y, hasta ahora, único futbolista en ganar tres Copas del Mundo.

Tras su fallecimiento este jueves a causa de complicaciones por sufrir un cáncer de colon, México recordó a Pelé como un ciudadano más.

El presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, fue de los primeros ciudadanos en usar sus redes sociales para despedirse del anotador de 1.283 goles a lo largo de su carrera profesional.

"Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho", publicó el mandatario en Twitter.

El recuerdo de Pelé permanecerá para siempre en el Azteca, en donde otro de los considerados mejores futbolistas de la historia, el fallecido Diego Armando Maradona, también ganó un mundial, en México'86.

"De todos los viajes de mi carrera, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es el mejor, en cuál te divertiste más? Un país que no puedo olvidar por el cariño y la atención que me dieron y por cómo me trataron, fue México", afirmó Pelé en un vídeo compartido por el gobierno mexicano en 2020. EFE

