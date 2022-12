Masip: "A veces pitan esos penaltis y otras no"

Redacción deportes, 30 dic. Jordi Masip, portero del Real Valladolid, se quejó del criterio arbitral a la hora de señalar los penaltis por mano, al asegurar que el de Javi Sánchez que provocó la pena máxima que dio pie al 0-1 el Real Madrid "otras veces" no los pitan.

"Al final, es interpretación del árbitro porque a veces pitan esos penaltis y otras no. No queda muy claro si estas cosas las pitan, tengo la sensación de que otras veces no. Pequeños detalles que hoy nos han perjudicado", dijo en DAZN al concluir el encuentro.

Eso sí, Masip quiso ensalzar el trabajo de sus compañeros a pesar de la derrota (0-2).

"Muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo, un partido muy competo que se ha decidido por pequeños detalles. El equipo ha dado la talla y una muy buena imagen", declaró. EFE

omb/asc