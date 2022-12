La autonomía del Banco de México resiste a pesar de los cambios

Jacob Sánchez

Ciudad de México, 30 dic. La autonomía del Banco de México (Banxico) resiste y está garantizada aún con la llegada de un nuevo integrante a su Junta de Gobierno, ante la salida del subgobernador Gerardo Esquivel, y pese a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron especialistas consultados por EFE.

El presidente López Obrador señaló el pasado 20 de diciembre que ya tiene la propuesta que enviará al Congreso para relevar a Esquivel, quien concluye su periodo como subgobernador el próximo 31 de diciembre.

Esquivel tiene la posibilidad de volver a ser propuesto por el mandatario, ya que entró en sustitución de Roberto del Cueto, quien dejó el encargo en 2018 por temas de salud.

Sin embargo, tras fracasar en su postulación para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), López Obrador también consideró ofrecerle algún encargo público, como una embajada en el exterior.

Este será el cuarto lugar de cinco en la Junta de Gobierno del Banxico que nombra el actuar mandatario mexicano a lo largo de sus cuatro años de gestión (2018 a la fecha), con Irene Espinosa como la única designada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), entonces la primera mujer en integrarse a este órgano autónomo.

Entre los nombramientos de López Obrador en Banxico se encuentra la gobernadora Victoria Rodríguez así como los subgobernadores Jonathan Heath, Galia Borja y el próximo en salir, Esquivel.

AUTONOMÍA "IMPORTANTÍSIMA"

Para la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, este nombramiento es solo “uno más” entre los cinco puestos de la Junta de Gobierno del Banxico, por lo que descartó que exista un riesgo para el mercado de capitales y para la política monetaria que mes a mes define este organismo para controlar la inflación más grande en dos décadas.

"Es importantísimo que se mantenga la autonomía del Banco de México, no solamente en papel, sino en la práctica”, enfatizó.

Dijo que aún con este quinto nombramiento por López Obrador en sus cuatro años de gobierno “los otros cuatro siguen actuando de manera bastante independiente y de forma responsable de acuerdo a la política monetaria”.

DISTANCIA CORRECTA DE LA POLÍTICA MONETARIA

Entrevistado aparte, Marco Oviedo, analista económico, celebró que el Banxico haya mantenido un distanciamiento con López Obrador, a pesar de que cuatro de sus cinco miembros han sido nombrados por él.

"Al final, el banco central mexicano sigue siendo independiente, eso no ha cambiado”, expresó.

En este sentido, recalcó que el mayor reto que tiene delante Banxico es bajar la tasa de inflación que impera en el país y que hasta la primera quincena de diciembre se ubicó en un 7,77 %.

Reflexionó que la política monetaria en México ha sido adecuada, aunque ha recibido críticas y un reflejo de ello es el tipo de cambio, que dijo, “ha estado bastante estable y es algo que se puede rescatar” de los cuatro años del gobierno de López Obrador.

Aunque se ha mantenido la autonomía del Banco de México, el organismo no ha estado exento de las críticas de López Obrador, quien ha cuestionado la subida de tasas y le ha pedido que se enfoque en el crecimiento, no solo en la inflación.

“En lo ortodoxo, cuando hay inflación, lo que hacen los tecnócratas, con todo respeto, es aumentar las tasas de interés, parar la economía, es como si un carro se calienta y para que no se caliente, que eso es la inflación, se apaga, se para, entonces ya no hay inflación, pero no hay crecimiento”, cuestionó este viernes en su rueda de prensa matutina.

ESQUIVEL, UN PERFIL DIFÍCIL DE SUSTITUIR

El perfil de Esquivel será difícil de sustituir, estimó José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Algunos nombres que se mencionan como posibles candidatos son Julio Santaella, extitular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), o Gabriel Yorio, actual subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además está Lucía Buenrostro, quien es presidenta de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la SHCP, cargo que ostentaba la actual subgobernadora Rodríguez antes de ingresar al Banxico.

Martínez también consideró que Esquivel es el miembro con la ideología más cargada hacia “la izquierda”, así como el más polémico en sus decisiones al interior del banco central, donde se ha opuesto a subidas agresivas de las tasas.

Añadió que todos los integrantes del Banxico deben regirse por la Constitución mexicana, que dicta que el banco central mexicano tiene un “carácter autónomo”.

"Le guste o no al presidente (López Obrador) quien llegue jura hacer valer la ley del Banco de México, respetando su autonomía”, concluyó. EFE

