Derecha chilena califica de "inaceptable" el indulto entregado por Boric

Santiago de Chile, 30 dic. Parlamentarios de la derecha chilena calificaron este viernes como "inaceptable" y "preocupante" el indulto que el presidente Gabriel Boric concedió a diez personas condenadas durante las violentas protestas sociales de 2019 y al conocido miembro del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas, que luchó contra la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“¿Qué dirían los Carabineros que tuvieron que dar la vida evitando esas situaciones? ¿Qué dirían los carabineros que están presos por supuestamente haber detenido de forma incorrecta a alguno de esos antisociales?”, señaló el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri.

Tras la decisión presidencial, comunicada esta mañana, representantes de la oposición decidieron bajarse de la mesa de negociación para alcanzar un Acuerdo Nacional de Seguridad, esperado pacto que incluye a todas las fuerzas políticas para impulsar un trabajo conjunto contra el crimen organizado y los delitos violentos que han azotado al país durante los últimos meses.

"Las señales son importantes y evidentemente la Mesa de Seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente, esos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad”, adelantó Alessandri.

"Creo que es un mal mensaje y toda la buena disposición con que estábamos trabajando en la mesa de seguridad para un acuerdo transversal se echa a perder con esta decisión presidencial", deslizó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton calificó la resolución del mandatario como "inaceptable", en tanto "se indulta a delincuentes condenados".

“Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones”, señaló el parlamentario.

Sin embargo, pausar las negociaciones para lograr un acuerdo en materia de seguridad no es una posición de consenso en la derecha, en tanto el senador de RN y excandidato presidencial Manuel José Ossandón dijo que la iniciativa “es un compromiso país que no puede estar condicionado para nada”.

El indulto, que es una facultad presidencial consagrada por la Constitución y que el mandatario ha ejercido para cumplir una de sus promesas electorales.

Esta resolución respecto a los presos de las protestas, conocidas como "estallido social", las mayores desde el fin de la dictadura, estaba "en estudio" desde la llegada de Boric a La Moneda. En las últimas semanas las familias y agrupaciones habían intensificado su demanda. EFE

ssb/apr