Courtois: "Benzema nos ha solucionado el partido"

Redacción deportes, 30 dic. El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, reconoció que el francés Karim Benzema, con sus dos goles frente al Real Valladolid (0-2), les solucionó un partido que "parecía que iba a ser un empate".

"La portería a cero ha venido bien hoy. Hoy durante mucho tiempo parecía que iba ser un empate, ha habido alguna parada buena de los dos porteros, luego la mano y el penalti... nos ha solucionado el partido Karim", comentó en DAZN tras el encuentro.

"Está muy bien, le faltaba algo de ritmo porque los últimos tres meses no ha jugado tantos partidos. El Karim de la temporada pasada hubiera metido más goles, pero ha metido dos", dijo sobre su compañero.

Un Courtois que se quejó de no poder tener claro el criterio que siguen los árbitros a la hora de señalar penalti por mano o no.

"La primera dice -el árbitro- que no es porque le da tras su rebote... pero en la Liga en otro partido a Asensio le dio en el pecho y luego en la mano y fue penalti. No entendemos cuándo es mano y cuándo no. La segunda, es una lastima porque Javi no ve el balón y está de espaldas, pero es penalti", valoró. EFE

omb/asc