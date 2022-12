China aumenta secuenciación; no registra nuevas variantes covid

(Bloomberg) -- No han surgido nuevas variantes de covid-19 en China, según un consorcio global que está rastreando las mutaciones del coronavirus, lo que podría aliviar las preocupaciones de que la ola récord de infecciones del país genere nuevas cepas que podrían circular por todo el mundo.

Las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y privadas del país han proporcionado cerca de 1.000 secuencias genéticas de pacientes infectados a GISAID en los últimos cinco días, dijo el director ejecutivo Peter Bogner. Hasta ahora, todas las muestras continúan siendo por ómicron, aunque han surgido subvariantes que han llegado a otras partes del mundo, incluidas las XBB.1 y BQ.1.1, dijo.

“Las variantes continúan circulando sin cambios significativos que generen algún espectro de preocupación”, dijo Bogner. “No tenemos ningún tipo de datos que sugieran algo diferente a lo habitual”.

China también está intensificando los esfuerzos para rastrear mutaciones, con la reciente carga de datos de secuenciación en comparación con solo 25 muestras enviadas el mes anterior, dijo. Los datos son importantes para ayudar con las necesidades futuras dado que las estadísticas sobre casos y muertes proporcionan información retrospectiva, dijo.

El vacío de información y el plan del país para reabrir sus fronteras el próximo mes han llevado a una gran cantidad de naciones a endurecer las medidas para los viajeros provenientes de China por la preocupación de que la ola pueda generar brotes de nuevas variantes y cepas.

Bogner de GISAID dijo que los países de todo el mundo han disminuido sus medidas pandémicas justo cuando las tasas de infección aumentan en muchas áreas. La secuenciación es una parte importante del esfuerzo contra el covid, y no es inevitable que la próxima variante provenga de China, dijo.

“La vigilancia se está desmoronando en todo el mundo”, dijo. “Decir que deberíamos preocuparnos por una variante emergente en China continental: hay todo un planeta del qué preocuparse. Estas cosas emergen donde quieren emerger”.

