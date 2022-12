Wall Street sube tras dato laboral en EEUU que alivia temores sobre tasas

Por Ankika Biswas y Amruta Khandekar

29 dic (Reuters) - Los valores tecnológicos y de crecimiento impulsaban al alza los principales índices de Wall Street el jueves, tras datos que mostraron señales de enfriamiento en el mercado laboral y aliviaron las preocupaciones sobre futuros aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

* A las 1456 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 262,26 puntos, o un 0,80%, a 33.137,97 unidades; el índice S&P 500 ganaba 46,52 puntos, o un 1,23%, a 3.829,74 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 176,89 puntos, o un 1,73%, a 10.390,18 unidades.

* Las acciones de megacapitalización de Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft y Amazon.com Inc trepaban entre un 1,5% y un 3%, ayudados también por un descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años .

* Todos los principales índices sectoriales del S&P 500 subían, liderados por un avance cercano al 2% de consumo discrecional y el de tecnología de la información .

* El informe del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 9.000, hasta una cifra desestacionalizada de 225.000, en la semana finalizada el 24 de diciembre. El informe insinuó una cierta suavización en un mercado laboral que, por lo demás, está muy ajustado, lo que refuerza las esperanzas de que la Fed alivie su agresiva política monetaria.

* "Las señales de que el mercado laboral empieza a debilitarse son ciertamente evidentes", dijo Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities LLC. "Estamos a fines de año y, por supuesto, el mercado no ha tenido un buen comportamiento. Hoy estamos viendo una cierta caza de gangas".

* La solidez del mercado laboral y la fortaleza de la economía estadounidense han avivado el temor a que las tasas se mantengan altas durante más tiempo, a pesar de que la relajación de las presiones inflacionistas mantiene vivas las esperanzas de subidas menores.

* Los agresivos aumentos de tasas de la Fed golpearon a la renta variable este año, con un declive del 19,6% del S&P 500 y el Nasdaq, perdiendo casi un 33% de su valor. Los principales índices de Wall Street cayeron más de un 1% en la víspera y el Nasdaq marcó un mínimo de cierre para 2022, ya que el aumento de casos de COVID en China y las tensiones geopolíticas se sumaron a los temores de una probable recesión en 2023.

