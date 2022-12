Temas del día de EFE Internacional del 29 de diciembre de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN - Leópolis (Ucrania)/Moscú - Rusia ha lanzado más de 120 misiles sobre Ucrania, según el Mando de las Fuerzas Aéreas ucranianas, en una nueva oleada contra las infraestructuras energéticas que ha dejado al menos 3 heridos en Kiev y el 90 por ciento de la ciudad de Leópolis sin luz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Moscú - Rusia y Ucrania, enfrentados ahora en el campo de batalla, fundaron hace 100 años la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fallido experimento que se desintegró en 1991 y que el Kremlin parece decidido a revivir en el siglo XXI. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Leópolis (Ucrania) - La estatua de la emperatriz rusa Catalina la Grande se retira en Odesa mientras prosigue en Ucrania la "desrusificación" del espacio público en un intento de superar por fin el impacto persistente de las prácticas colonizadoras rusas durante siglos. (Texto) (Foto)

CORONAVIRUS CHINA

Pekín - El epidemiólogo jefe del Centro de Control de Enfermedades de China, Wu Zunyou, declaró este jueves que la ola de contagios que sufre el país ya "ha llegado a su pico" en ciudades como Pekín, Tianjin (noreste) y Chengdu (centro), mientras cada vez son más los países que exigen hacer PCR a los viajeros procedentes de China. (Texto) (Audio) (Enviado)

- La Comisión Europea evalúa medidas coordinadas para los Estados miembros de la UE ante el auge de la covid en China, mientras cada vez más países se piensan posibles controles.

VENEZUELA OPOSICIÓN

Caracas - Los exdiputados de oposición que respaldaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 se enfrentan en una puja política que busca eliminar el llamado "gobierno interino", una vez que el propio Guaidó admitió aplazar la reunión que este jueves iba a firmar el cese definitivo del interinato. (Texto) (Audio) (Foto) (Vídeo)

- El Observatorio Venezolano de Violencia presenta este jueves su informe anual, que contiene cifras sobre la cantidad de muertes violentas ocurridas este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ CRISIS

Lima - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, analiza este jueves ante los corresponsales extranjeros la coyuntura política y sus perspectivas para los próximos seis meses, 20 días después de asumir el cargo, un periodo caracterizado por manifestaciones que reclamaban su renuncia y que se han cobrado la vida de 28 personas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CRISIS MIGRATORIA GUATEMALA

Ciudad de Guatemala - El último de los 360 vuelos con migrantes devueltos por Estados Unidos este año llega este jueves a la capital guatemalteca, con lo que el número de deportados alcanza las 86.000 personas, una cifra muy similar a los niveles prepandemia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL GOBIERNO

Jerusalén - La Knéset (Parlamento israelí) vota este jueves el nuevo gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, junto con socios de la extrema derecha y ultraortodoxos, quien jurará el cargo tras recibir el aval mayoritario en sede parlamentaria. (Texto) (Audio) (Foto) (Multimedia) (Vídeo)

(La reunión del Parlamento se ha iniciado a las 09.00 GMT. La jura es posterior y puede demorarse incluso hasta las 13.00 GMT)

- Perfil del nuevo primer ministro, Benjamin Netanhayu

EE.UU. ELECCIONES

Washington - La campaña para las elecciones de 2024 en Estados Unidos parece haber empezado ya, y mientras Joe Biden debe confirmar si concurre a la reelección, a Donald Trump le espera una carrera cada vez más complicada para volver a optar a la Casa Blanca, con un creciente número de rivales dentro de su propio partido. Por Beatriz Pascual (Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com . Código 13057884, 12842663 y otros).

BRASIL RELIGIÓN

Río de Janeiro - Los fieles de las religiones afrobrasileñas participan en la procesión de la orixá Yemanyá, diosa de los mares, una tradición a las que se suman personas de otras religiones dentro de los ritos de fin de año. (Texto) (Foto) Vídeo)

MÉXICO EJÉRCITO

Ciudad de México - En las calles, las aduanas, las obras públicas, las fronteras y algunos crímenes. En 2022 se culminó la omnipresencia del Ejército mexicano, acumuló más responsabilidades que nunca y se confirmó como uno de los pilares de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Texto) (Foto)

EE.UU. CINE

Los Ángeles (EEUU) - Aún quedan muchas nominaciones por conocerse para la temporada de premios en Hollywood en 2023, pero algunos filmes como "The Fabelmans", "Black Panther: Wakanda Forever" y “Everything Everywhere All at Once” empiezan a despuntar en la carrera por conseguir más galardones. Por Mónica Rubalcava (Texto)

EE.UU. PLAYAS

Miami (EEUU) - La ciudad de Miami Beach, una meca turística en el sur de Florida, se sumará el 1 de enero de 2023 a la tendencia mundial a prohibir fumar cigarrillos en lugares como playas y parques, un hito empañado por la excepción hecha con los cigarros puros, según los activistas anti-tabaco. Por Ana Mengotti (Texto) (Foto) (Crónica)

