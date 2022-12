Pablo Machín: "Me quedo con los brotes verdes"

Madrid, 29 dic. Pablo Machín, entrenador del Elche, se quedó este jueves "con los brotes verdes y las situaciones positivas" de su equipo en la derrota por 2-0 contra el Atlético de Madrid, al tiempo que remarcó la importancia de ser "contundentes" y señaló la trascendencia de que los fichajes en los que trabaja el club lleguen cuanto antes.

"La primera parte hemos competido muy bien once contra once. Sabíamos que el Atlético quería marcar su superioridad ofensiva desde el primer momento, pero lo hemos contrarrestado bastante bien. Nos ha faltado frescura con el balón. Pero no nos han generado excesivas ocasiones, salvo detalles con la expulsión de Verdú", valoró.

"Viniendo de la dinámica que vienen los futbolistas, estaban bastante abatidos en el descanso. Les hemos hecho ver que podíamos competir, que no nos podíamos venir abajo. Hemos tenido la expulsión de Hermoso que nos ha hecho jugar diez para diez y ahí quizá nos hemos ido más al ataque de lo normal, generando muchos espacios", abundó.

"Me quedo con que ha hecho una muy buena parada Oblak, con que ha tenido Pere una de cabeza que lo normal es que hubiera ido adentro. Son situaciones que evidencian que el equipo tiene orgullo y quiere ir hacia arriba. Tenemos que ser contundentes en las áreas. El segundo gol refleja un poco la dinámica negativa. Es una carambola", repasó.

"Dentro de la derrota, nos quedamos con los brotes verdes y las situaciones que son positivas para competir bien el siguiente partido que tenemos con el Celta. La lástima son las dos expulsiones, que si ya estábamos bastante limitados ahora vamos a tener dos bajas más (Verdú y Quina)", declaró.

No quiso comentar la decisión del árbitro en la expulsión de Verdú porque "no hay vuelta atrás". "Sólo tengo la idea de la imagen en directo. No lo he visto por televisión. En un primer momento no le ha parecido punible. Luego para eso está el VAR. Si ha entrado es porque será que lo ha visto bastante claro", expuso.

Pablo Machín aguarda fichajes. "A mí ya me dijeron que el club estaba trabajando en ello. Hemos hablado de posibilidades. Hasta el día 2, que empieza la posibilidad de inscribirse, tenemos tiempo, porque para nosotros es importante tenerlos cuanto antes. El club eso lo sabe y estará trabajando en ellos", dijo. EFE

