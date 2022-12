Mujeres y niños, entre 1.200 afganos detenidos en Pakistán

KARACHI, Pakistán (AP) — La policía paquistaní detuvo al menos a 1.200 afganos en varias redadas, entre ellos mujeres y niños, quienes ingresaron a la ciudad portuaria de Karachi, en el sur del país, sin validar documentos de viaje, informaron el jueves las autoridades.

Los arrestos provocaron críticas en Afganistán luego de que circularan en internet imágenes de menores afganos encerrados. Las detenciones enfatizaron las relaciones tensas entre los dos vecinos del sur de Asia.

La policía y funcionarios del gobierno local dijeron que los detenidos serán deportados a Afganistán después de cumplir sentencias o cuando sus abogados completen el papeleo para su liberación.

Funcionarios paquistaníes afirman que la mayoría de los detenidos desean regresar a casa.

Aunque Pakistán hace estos arrestos de forma rutinaria, varias redadas aparentemente coordinadas fueron lanzadas a principios de octubre para detener a afganos que estaban en Karachi y otras partes sin documentos válidos.

Gul Din, un funcionario del consulado afgano en Karachi, dijo que estaba en contacto con Pakistán para lograr un “regreso rápido y digno” de los ciudadanos afganos a su país de origen.

Fotografías de niños afganos amontonados en una celda en la prisión central de Karachi se viralizaron en redes sociales y provocaron peticiones de que fueran liberados junto con sus padres.

Al menos 139 mujeres afganas y 165 menores estaban entre los detenidos en una prisión de alta seguridad en Karachi, según un informe publicado este mes por la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Pakistán. El reporte está basado en entrevistas con varios de los detenidos afganos.

En Kabul, la capital de Afganistán, Abdul Qahar Balkhi, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que funcionarios de la embajada expresaron su preocupación durante reuniones con sus homólogos paquistaníes.

“Las autoridades paquistaníes han reiteradamente prometido la rápida liberación de estos detenidos”, le dijo a The Associated Press, y agregó que hasta el momento Pakistán no había “cumplido de lleno con el compromiso”.

Ahmed reportó desde Islamabad y Riazat Butt en Kabul.