Italia no encontró nuevas variantes de covid en primeras pruebas

(Bloomberg) -- Italia no encontró nuevas mutaciones de covid-19 de preocupación en los pasajeros recién llegados de China que habían dado positivo por el virus, un alivio para las autoridades preocupadas por nuevas amenazas para la salud.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que ya se secuenció la mitad de las muestras tomadas en Milán y todas arrojaron la variante ómicron del coronavirus.

“Esto es bastante tranquilizador”, dijo en una conferencia de prensa el jueves. “La situación en Italia está bajo control y no hay preocupaciones inmediatas”.

En las últimas semanas, China ha eliminado sus estrictas medidas de confinamiento, lo que ha provocado un aumento de los contagios en el país. Si bien las cifras exactas no están claras, la rápida propagación ha generado preocupaciones en todo el mundo sobre un posible surgimiento de nuevas variantes.

El miércoles, Estados Unidos e Italia se unieron a un número cada vez mayor de países que están exigiendo pruebas de covid a los viajeros provenientes de China, después de que Japón y Taiwán dieran a conocer medidas similares.

Italia secuenció las muestras virales de pasajeros de dos recientes vuelos provenientes de China. Aproximadamente la mitad de quienes viajaron en esos aviones había dado positivo, aunque la mayoría no mostraba síntomas.

También pidió a otros países europeos adoptar medidas de realización de pruebas, aunque, por ahora, los gobiernos solo han dicho que están monitoreando la situación.

En Alemania, el Ministerio de Salud señaló que no ha visto evidencia de que haya surgido alguna variante de preocupación en China en comparación con lo que ya circula en Alemania.

Las autoridades de salud de la Unión Europea se reunieron el jueves para abordar el tema de los brotes en China.

En una publicación en Twitter, el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE señaló que “la coordinación de las respuestas nacionales a las graves amenazas transfronterizas para la salud es crucial”.

