Fuente AP: Marlins y Segura acuerdan contrato por 2 años

ARCHIVO- Jean Segura, de los Filis de Filadelfia, fildea un sencillo de José Altuve, de los Astros de Houston, durante la sexta entrada del Juego 5 de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Filis de Filadelfia, el jueves 3 de noviembre de 2022, en Filadelfia. Los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo con Segura por dos años y 17 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones, el miércoles 28 de diciembre de 2022. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami acordaron firmar al infielder Jean Segura por dos años y 17 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones el miércoles.

El acuerdo depende de que Segura, dos veces elegido al Juego de Estrellas, complete el examen físico, de acuerdo con la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato ya que los Marlins no han anunciado la firma.

Se trata del primer movimiento en la agencia libre de la temporada baja para los Marlins, que vienen de una temporada con récord de 69-93 su 12ma campaña con marca perdedora en los últimos 13 años. Y han visto a rivales del Este de la Nacional Atlanta, Filadelfia y Mets de Nueva York no escatimar en movimientos para tratar de mejorar sus planteles; los Bravos fueron campeones de la Serie Mundial en 2021 y los Filis ganaron el título de la Nacional este año antes de perder con Houston el Clásico de Otoño.

Segura estuvo con los Filis en esa carrera por la Serie Mundial. Bateó para .277 en 98 juegos, después pegó para .214 por Filadelfia en la postemporada.

Miami será el sexto equipo de Segura, además de los Filis, ha militado en Milwaukee, Seattle, Arizona y los Angelinos de Los Ángeles.

Tiene un promedio de .285 en 1.479 partidos en 11 temporadas. Segura se convirtió en agente libre en noviembre cuando los Filis declinaron la opción de mantenerlo en 2023 por 17 millones de dólares.