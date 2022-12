El Real Madrid está listo y no necesita fichajes, dice Ancelotti

29 dic (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que su equipo no necesita fichajes durante la ventana de transferencias del invierno boreal, ya que se encuentra en buena forma para reanudar la temporada en LaLiga del fútbol español, donde se encuentra a dos puntos del líder, el Barcelona.

El técnico italiano considera que contar con jugadores sanos, como el delantero Karim Benzema, será clave para enfrentar el calendario que le espera al conjunto madridista, que buscará revalidar sus títulos de LaLiga, Supercopa de España y Liga de Campeones.

"Estamos muy ilusionados por volver. Hemos recuperado a Benzema, que es muy importante para nosotros", dijo Ancelotti a la prensa este jueves. "Es un calendario que exige mucho. Tenemos la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. Hasta marzo tenemos muchos partidos".

"Hay que hacer una evaluación personal del jugador. Hay que meter buenas condiciones a los jugadores. A los mundialistas había que darles descanso (...) Incorporaciones, no. La plantilla está bien, estamos contentos. Si comparamos con diciembre del año pasado estamos mejor".

Ancelotti también elogió al capitán de Argentina, Lionel Messi, ganador del Mundial, pero no quiso etiquetarlo como el mejor jugador de la historia.

"Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista. Su carrera sigue con un Mundial ganado. El mejor de la historia sinceramente no lo sé. No es justo decirlo, cada época ha tenido, tiene y tendrá jugadores muy importantes. No saldrá de mi boca que es el mejor de la historia", añadió el técnico de 63 años.

El Real Madrid de Ancelotti se enfrenta el viernes al Valladolid en su intento por recuperar el liderazgo de LaLiga. (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México Editado en Español por Ricardo Figueroa)