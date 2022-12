El Barça blinda al ala brasileño Matheus Rodrigues hasta 2026

Barcelona, 29 dic. Pocos días después de anunciar las renovaciones de Dyego Zuffo hasta 2025 y de Adolfo hasta 2026, el Barça hizo oficial este jueves la extensión contractual del ala Matheus Rodrigues, de 26 años, hasta el 30 de junio de 2026.

Fichado en el verano de 2020 procedente del Corinthians de su Brasil natal como una de las grandes promesas del fútbol sala mundial, la progresión de Matheus ha cumplido las expectativas hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del panorama internacional.

El dorsal '3' azulgrana terminaba contrato al final de la presente campaña y su renovación, como las de Dyego y Adolfo, se consideraba estratégica en el club catalán para garantizar la continuidad del actual proyecto.

"Al principio me costó un poco adaptarme por el cambio de vida y también porque el fútbol sala de aquí es muy distinto al de Brasil. Recuerdo que me costó muchos partidos marcar mi primer gol y no fue hasta entonces que me sentí más liberado", explicó Matheus a los medios de comunicación del Barça.

El brasileño contó la importancia que tuvo Sergio Lozano en su adaptación, ya que "ejerció de capitán" y le "hizo de guía dentro y fuera de la pista", y también se mostró ambicioso de cara al futuro.

"Quiero seguir haciendo carrera en el Barça y convertirme en un jugador importante en este club para ayudar al equipo a conquistar todos los objetivos", aseguró.

Por su parte, el responsable deportivo de la sección, Jordi Torras, afirmó que "el tiempo ha demostrado que la apuesta por Matheus fue un acierto", ya que "es un jugador diferencial que ha progresado mucho desde su llegada al Barça y todavía tiene margen de mejora".

"Hay muy pocos jugadores en el mundo con su capacidad de desbordar y todavía menos que sean zurdos. Nos hemos asegurado las renovaciones de tres puntuales y es una muy buena noticia para el proyecto", añadió Torras.

De este modo, los veteranos Marcenio, de 35 años, y Carlos Ortiz, de 39, son los dos únicos jugadores de la plantilla que terminarán contrato al final de la presente campaña, y su situación será evaluada por el Barça más adelante de acuerdo a su rendimiento.