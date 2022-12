El 35 % de los negocios hosteleros británicos, en riesgo de cierre en 2023

Londres, 29 dic. Más de un tercio de los negocios de la hostelería en el Reino Unido está en riesgo de cierre a principio de 2023 debido al alza del coste de la vida, según un análisis de cuatro organizaciones británicas del sector.

El estudio efectuado por UKHospitality, the British Beer and Pub Association (BBPA), the British Institute of Innkeeping (BII) y Hospitality Ulster entre sus miembros refleja que el 35 % ya previó que operará con pérdidas o que su negocio será inviable a finales de este año.

De igual forma, el 96 % y el 93 % padecen el aumento del coste de la energía y de la inflación en los alimentos, respectivamente.

El impacto de la subida del coste de la vida también afecta a los consumidores, asegura el análisis, pues más del 77 % de los negocios registran una caída del número de clientes y el 85 % teme que la situación empeorará en 2023.

En consecuencia, el 89 % es "pesimista" respecto al impacto que tendrán las medidas de ayuda adoptadas por las autoridades para amortiguar la crisis durante la primera parte del próximo año. EFE

ja/er/pi