EAU anuncia que primer hotel de la española NH abrirá en febrero en Dubái

El Cairo, 29 dic. NH Hotels, la marca de hoteles urbanos del grupo NH, abrirá su primer hotel en Emiratos Árabes Unidos (EAU) el próximo 1 de febrero, anunció este jueves la oficina de prensa del emirato de Dubái.

"NH Collection, compañía española de gestión hotelera de lujo con 350 hoteles en 28 países, abrirá su primer hotel en EAU, el NH Collection Dubai The Palm, el 1 de febrero de 2023. El hotel tendrá 533 habitaciones y formará parte del proyecto Seven Tides Seven Palm", dijo escuetamente en su cuenta oficial de Twitter la oficina de prensa de Dubái.

El establecimiento formará parte de Seven Hotel & Apartments, un desarrollo de uso mixto que consta de un edificio hotelero y otro residencial.

La nueva propiedad contará con 14 pisos, 227 habitaciones y suites de hotel, además de 306 apartamentos con servicios.

Las instalaciones incluirán varios restaurantes y bares, tres salas de tratamiento de spa, un club infantil, cuatro salas de reuniones, gimnasio o una piscina en la azotea.

NH Dubai The Palm es propiedad del promotor inmobiliario y hotelero de lujo Seven Tides, cuya cartera incluye el hotel Anantara The Palm Dubai Resort y el hotel Oaks Ibn Battuta Gate. EFE

ijm/ig