Acciones registran su mejor día del mes; datos disipan temores

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron y los rendimientos del Tesoro cayeron, a medida que los datos disiparon los temores de un mercado laboral sobrealimentado que respaldaría una política más agresiva. El S&P 500 registró este mes su mayor ganancia en un día para recuperar todas las pérdidas sufridas en los dos días anteriores. El Nasdaq 100 obtuvo un rendimiento superior, con Tesla Inc. subiendo más del 8% y gigantes tecnológicos como Apple Inc. Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. también entre los mayores ganadores.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,7% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 2,5%

El Dow Jones Industrial Average subió 1,1%

El índice MSCI World subió 1,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot retrocedió 0,5%

El euro subió 0,5% a US$1,0670

La libra esterlina subió 0,4% a US$1,2067

El yen japonés se fortaleció 1,1% hasta los 133,02 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió 0,5% a US$16.594,69

El ether subió 0,8% a US$1.195,85

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó seis puntos básicos a 3,83%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años retrocedió seis puntos básicos a 2,44%

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años cambió poco al 3,66%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,5% a US$78,60 el barril

Los futuros del oro subieron 0,3% a US$1.821,70 la onza

Nota Original:Stocks Post Month’s Best Day as Rate Surge Fades: Markets Wrap

--Con la colaboración de Richard Henderson, Peyton Forte y Vildana Hajric.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.