Siguen buscando a 3 de los presos que huyeron de cárcel de menores de Milán

Roma, 28 dic. La Policía italiana sigue buscando a tres de los siete reclusos, entre 17 y 19 años, que escaparon el pasado domingo de la prisión para menores "Cesare Beccaria" de Milán aprovechando que se estaban realizando unas obras, después del arresto anoche de uno de los jóvenes que huyeron.

El último menor localizado y arrestado era un marroquí de 17 años que se encontraba con otros jóvenes escuchando música en la plaza Marinaid Italia de Sesto San Giovanni, en las afueras de Milán.

Otro de los reclusos era un ecuatoriano de 17 años, que había sido encarcelado en abril por ser miembro de la banda criminal "Z4" y que se entregó voluntariamente en una comisaría y alegó que se había escapado porque quería ir "a una comunidad terapéutica".

Los otros dos de ellos fueron capturados inmediatamente y uno de ellos se había refugiado en casa de su abuela.

El episodio ha hecho que salga a la luz el estado de las cárceles en el país ya que en esta prisión que debería estar sólo reservada a menores hay reclusos de hasta 25 años debido al hacinamiento penitenciario.

El fiscal de menores de Milán, Ciro Cascone, realizó una inspección a la cárcel y afirmó que "existe el riesgo de que, si no se ponen los medios, si no se pone el máximo cuidado, la situación pueda degenerar fácilmente" pues "son menores que vienen de entornos difíciles, traumáticos, de familias desestructuradas, y tenemos que proporcionarles un lugar de aterrizaje, un salvavidas, y no dejarlos en peores condiciones que cuando entraron".

El sindicato autónomo de policías penitenciarios (Sappe) escribió en una nota: "Ahora es una prioridad capturar a los presos fugados, pero el grave asunto saca a la luz las, a menudo descuidadas, prioridades de seguridad con las que tienen que lidiar las mujeres y los hombres de la Policía Penitenciaria del Beccaria". EFE

ccg/jac