Oblak y Witsel, dudas ante el Elche; Giménez, listo para el once

Majadahonda (Madrid), 28 dic. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tiene las dudas de Jan Oblak y Axel Witsel por "indisposición" para el partido de este jueves contra el Elche en el Metropolitano, en el que estará listo José María Giménez, que se retiró de la sesión del martes, pero este miércoles se ejercitó con normalidad y formó parte del probable once titular.

El medio centro internacional belga se perdió su segundo entrenamiento consecutivo por una "indisposición", según informó el club; la misma causa por la que no se entrenó este miércoles sobre el césped el portero esloveno.

Ninguno de los dos está descartado para el choque de este jueves, aunque son dudas a un día del duelo, a la espera de su evolución.

Simeone ya maneja alternativas para los dos. En el caso de Jan Oblak, si no está en condiciones de disputar el encuentro, sería suplido por Ivo Grbic, reincorporado el martes a los entrenamientos con el grupo tras finalizar tercero el Mundial de Qatar 2022; en el de Witsel, ya desde el martes ha sido reemplazado por Geoffrey Kondogbia, como también ocurrió en las pruebas de este miércoles en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Sí está listo Giménez, que trabajó con el grupo en la sesión de este miércoles, dentro del once titular que planea el técnico. El central uruguayo compartirá la línea de tres del medio de la defensa con Stefan Savic y Mario Hermoso. Los carrileros derecho e izquierdo serán para Marcos Llorente y Yannick Carrasco, tal y como ensayó Simeone los últimos tres días. Felipe Monteiro y Reinildo Mandava aguardarán en el banquillo.

En el medio irrumpirá Pablo Barrios, por el perfil derecho, con Kondogbia o Witsel por el centro (dependiendo de si el belga supera la indisposición antes del encuentro y está al cien por cien para jugar), con Thomas Lemar por la izquierda y con Koke Resurrección y Saúl Ñíguez previsiblemente como suplentes, según las pruebas, en las que el técnico ha elegido durante toda la semana a Joao Félix y Antoine Griezmann para la delantera titular.

A la espera de la evolución de la indisposición de Oblak y Witsel, Simeone tiene la baja segura de Rodrigo de Paul, que arrastra molestias en los isquiotibiales desde el Mundial 2022 y que no se entrenó este miércoles por ese motivo. No tiene rotura, según las pruebas, y no está descartado para el partido de la Copa del Rey frente al Oviedo del próximo 4 de enero.

En el día fijado para sus reincorporaciones al equipo tras proclamarse campeones del mundo con la selección argentina, su compatriota y compañero de la 'Albiceleste' Ángel Correa sí se entrenó con el grupo con normalidad, mientras que Nahuel Molina hizo trabajo específico al margen de sus compañeros, con lo que Simeone ya tiene a sus órdenes a todos los internacionales que participaron en el Mundial de Qatar 2022.