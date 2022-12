Crudo cae desde máximo de 3 semanas ante fluctuación en mercado

(Bloomberg) -- El petróleo retrocedía fuertemente mientras el dólar subía y los mercados de valores cedían sus avances, muy susceptibles a las oscilaciones más amplias del mercado en medio de una escasa liquidez.

El crudo West Texas Intermediate cayó por debajo de los US$78 el barril tras cerrar el martes en un máximo de tres semanas. Los avances se vieron impulsados por la decisión de China de continuar flexibilizando las restricciones pese a un fuerte aumento en las cifras de contagio por covid en ese país.

El crudo todavía se dirige a registrar un leve avance en 2022 después de un volátil año en el que los precios aumentaron tras la invasión rusa a Ucrania, para luego retroceder gradualmente a medida que crecían los temores de una desaceleración global. Más recientemente, el rápido retiro de la estricta política china Covid Zero y una posterior ola de casos del virus han afectado a un mercado propenso a bruscos cambios debido a la falta de liquidez.

En Estados Unidos, las refinerías en la costa del golfo de Texas, entre ellas las dos más grandes del país, comenzaron a aumentar su producción después de que las bajas temperaturas las obligaran a suspender las operaciones la semana pasada.

