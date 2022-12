Wembanyama, prodigio del baloncesto, cuenta por qué no fichó por el Barça

París, 27 dic. El francés Victor Wembanyama, quien a punto de cumplir los 19 años está considerado como uno de los prodigios del baloncesto mundial, contó que en 2018 no fichó por el Barcelona porque los técnicos de ese club no le llamaban la atención sobre sus defectos.

"Es verdad que esa fue una de las razones, pero hubo otras. Me encanta progresar y necesito enfrentarme a desafíos, me gusta que me digan claramente las cosas, aunque eso sea desagradable de escuchar", dijo en una entrevista publicada este martes en Le Parisien, cuando fue preguntado sobre los motivos por los que no fichó por el Barça.

Con 2,21 metros de estatura y una coordinación fuera de la normal, el alero del club francés Metropolitans 92 parte como favorito para ser el número 1 del Draft de la NBA dentro de seis meses y ha dejado boquiabiertos a leyendas del baloncesto como LeBron James.

"Pienso en ello todas las mañanas (ser el primero del Draft). ¿Si eso me da vértigo? No, es algo más bien estimulante", opinó "Wemby", que tiene raíces congoleñas y cuyos padres fueron también deportistas.

El jugador aseguró no tener predilección por una franquicia de la NBA en concreto y mostró su extrañamiento porque ciertos equipos se puedan dejar perder para tener más probabilidades de contratarle.

"Es una estrategia extraña, intento no pensar mucho en eso. Escuché también que la NBA se planteó cambiar las reglas por casos como el mío, pero eso no va conmigo", expresó.

Contó que le gusta llevar el "32" en la selección de Francia en homenaje a Magic Johnson y el "1" en el Metropolitans porque busca ser siempre "el número 1".

Natural de Le Chesnay, una localidad al suroeste de París, puso en relieve el papel positivo que tienen sus padres en su carrera.

"No sé cuántos jóvenes talentos han visto su carrera irse al traste por culpa de un ambiente muy malo, de padres que querían vivir sus sueños a través de sus hijos. Yo he tenido la suerte de estar bien rodeado, de haber recibido una estupenda educación", indicó. EFE

