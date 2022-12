Taiwán amplía servicio militar obligatorio por tensión con China

(Bloomberg) -- Taiwán anunció que extenderá su servicio militar obligatorio de cuatro meses a un año, una señal a Pekín y Washington de que se toma en serio su defensa.

La presidenta, Tsai Ing-wen, dijo en una conferencia de prensa el martes en Taipéi que el cambio que se producirá en 2024 era necesario para garantizar el apoyo internacional y que el expansionismo de China amenazaba la estabilidad regional.

“Esta fue una decisión extremadamente difícil, pero es inevitable para la supervivencia de Taiwán”, dijo, hablando junto al primer ministro, Su Tseng-chang, el ministro de Defensa, Chiu Kuo-cheng, y otros altos funcionarios. “Mientras Taiwán sea lo suficientemente fuerte, Taiwán no se convertirá en un campo de batalla”.

El Gobierno de Taiwán está trabajando con Estados Unidos, su principal apoyo militar, para fortalecer sus defensas ante la posibilidad de una invasión de China, que reclama la isla como parte de su territorio. La semana pasada, los legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley de gastos de US$1,7 billones que incluía US$2.000 millones en financiación de armamento para Taiwán.

La promesa de gasto llevó a China a realizar su mayor exhibición de poderío militar desde que llevó a cabo ejercicios sin precedentes alrededor de la isla tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en agosto. Alrededor de 71 aviones de combate chinos volaron cerca de la isla a principios de esta semana, incluidos 47 que hicieron incursiones a través de la línea mediana del estrecho de Taiwán o en la zona de identificación de defensa aérea del suroeste de Taiwán.

Este tipo de incursiones se producen casi a diario, lo que permite al Ejército Popular de Liberación sondear las defensas taiwanesas y poner a prueba al pequeño ejército de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taipei declaró el martes que había avistado otros seis aviones de guerra chinos y tres buques de guerra, y que los seguía con sus propios aviones, buques y sistemas de misiles.

La decisión de ampliar el servicio militar goza de gran popularidad en Taiwán, con un 68% de los encuestados a favor, según una encuesta de TVBS, una de las principales emisoras de Taipéi. También está en línea con los llamados del exsecretario de Defensa de EE.UU. Mark Esper, quien instó a Taiwán a dar el paso en una visita en julio.

Tsai también dijo el martes que el Gobierno aumentará el sueldo de los reclutas durante su año, otorgándoles un salario mensual de NT$26.000 NT (US$845). Esa medida tiene como objetivo hacer que el requisito sea más aceptable para los hombres jóvenes, dado que la cifra rondaba los NT$6.500, menos de una cuarta parte de lo que proporcionaría el salario mínimo.

