Público chino con sentimientos encontrados por fin de covid cero

(Bloomberg) -- El público chino tiene sentimientos encontrados ante el repentino final de covid cero, ya que algunas personas expresan alivio y planean sus primeros viajes al extranjero en tres años, mientras que otras están preocupadas por la propagación de infecciones.

“Hemos perdido demasiado en estos pocos años con la pandemia”, escribió una persona en la plataforma social Weibo, donde el plan del Gobierno de dejar de someter a cuarentena a los viajeros a partir del 8 de enero fue uno de los principales temas del martes.

“Deseo a todos una pronta recuperación y espero que todos podamos respirar libremente e ir a donde queramos libremente”, agregó la persona.

Ese deseo de una rápida vuelta a la vida normal contrastaba con la preocupación por los hospitales desbordados, que ya se han visto afectados en Pekín y Shanghái. “Las infecciones domésticas siguen aumentando”, escribió un usuario de Weibo. ¿No es obvio que se está intentando infectar a todo el mundo?”, preguntó la persona, refiriéndose indirectamente al Gobierno.

Otro usuario de internet escribió sobre un vecino que murió y un rumor de que escaseaban los ataúdes. “Este es el resultado de la apertura”, escribió la persona. “¿Por qué debemos abrirnos? ¿Por qué no podemos tener en cuenta primero a los grupos vulnerables?”.

Las opiniones divididas son comprensibles dada la propaganda que el Gobierno chino ha utilizado desde 2020 para defender su duro enfoque de tolerancia cero para contener el covid-19, incluidos cierres repentinos, pruebas masivas frecuentes y fronteras en gran medida cerradas. El presidente chino, Xi Jinping, defendió repetidamente la estrategia a pesar de los crecientes costos económicos, incluso hasta mediados de octubre.

A finales de noviembre, las restricciones se hicieron insoportables para muchos habitantes de las ciudades, y estallaron protestas en docenas de ciudades, los disturbios más generalizados que ha vivido el país asiático en décadas. El 7 de diciembre, China dio un paso decisivo para convivir con el virus, que incluía dejar de obligar a los infectados a permanecer en campos de cuarentena centralizados.

Los cambios que anunció este lunes la Comisión Nacional de Salud van más allá, abriendo la puerta a la solicitud de visas para extranjeros y la reanudación del turismo emisor, que se redujo casi a cero nada durante la pandemia.

Hay indicios de que el rápido giro de 180 grados ha desconcertado a la opinión pública. “Hace un mes seguíamos diciendo que nos ceñiríamos a covid cero y daríamos prioridad a las personas, pero un mes después estamos completamente ‘tumbados’ y dejándolo pasar”, escribió un usuario de Weibo, utilizando un término chino para referirse al descuido.

“Correcto, eso se llama optimización”, agregó la persona, jugando con la forma en que el Gobierno ha dicho que solo está modificando su política.

