España presenta paquete medidas antiinflacionarias de €10.000M

(Bloomberg) -- El Gobierno español anunció una nueva batería de medidas por €10.000 millones (US$10.600 millones) para 2023 con el fin de paliar los efectos de una inflación persistentemente alta provocada por la guerra en Ucrania.

El último paquete, presentado el martes en Madrid por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye una prórroga de seis meses de las exenciones fiscales sobre la electricidad y el gas que expiran a finales de este año, nuevas ayudas directas para alrededor de 4,2 millones de familias de bajos ingresos por €200 y rebajas de impuestos para alimentos básicos.

El Gobierno también acordó poner fin a un descuento generalizado en el surtidor de combustible y destinar las ayudas a los sectores agrícola y de transporte, prorrogar hasta finales del próximo año el límite del 2% para el aumento de los alquileres y otorgar ayudas por €900 millones a las empresas industriales que consumen mucho gas.

Desde el otoño pasado, Sánchez ha prometido medidas por €35.000 millones, o el 2,5% de la producción total del país, para intentar contener la inflación. El aumento anual de los precios al consumidor se acercó al 11% tras la invasión rusa de Ucrania, que desencadenó una crisis energética en toda Europa.

Aunque estas medidas, junto con el descenso de los costos de la energía, han contribuido a reducir la inflación en cuatro puntos porcentuales desde julio, el aumento de los precios seguirá siendo sustancial en 2023 y 2024, según el Banco de España.

Para hacer frente a la inflación de los alimentos, que se mantiene en torno al 15%, Sánchez anunció el martes que el impuesto sobre las ventas de productos básicos como el pan, la leche, el queso, las frutas y las hortalizas se reducirá del 4% al 0%, y el gravamen sobre los aceites y la pasta, del 10% al 5%.

El descuento generalizado de €0,20 por litro en los carburantes era la medida más cara y su eliminación ahorrará al Gobierno una cantidad anual estimada en unos US$6.000 millones.

Otras nuevas medidas anunciadas el martes incluyen:

Congelación del precio máximo de la bombona de gas butano

Ayudas por €300 millones a los agricultores para compensar el aumento de los costos de los fertilizantes

Subvención del 30% en algunos transportes públicos

Prórroga por seis meses de la suspensión de desalojos para hogares vulnerables

