EE.UU. critica ejercicios militares de China cerca de Taiwán

(Bloomberg) -- El Gobierno de Joe Biden calificó los ejercicios militares de Pekín realizados esta semana cerca de Taiwán como “provocativos” e insistió en que seguirá ayudando al Gobierno de Taipéi a defenderse.

Estados Unidos está preocupado por la actividad china, “que es desestabilizadora, corre el riesgo de cometer errores de cálculo y socava la paz y la estabilidad regionales”, dijo el martes el Consejo de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente en línea con nuestros compromisos de larga data y en consonancia con nuestra política de una sola China”, agregó.

Si bien el problema de Taiwán continúa siendo una fuente de tensión entre China y EE.UU. no parece estar descarrilando los esfuerzos recientes de las dos partes para mejorar los lazos. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, todavía tiene programado visitar Pekín a principios de 2023 para dar seguimiento a una reunión sostenida entre el presidente Joe Biden y el líder chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia en noviembre.

El embajador de China en EE.UU., Qin Gang, insinuó la durabilidad de las relaciones en un comentario que apareció el lunes en la revista The National Interest.

“Las diferencias entre China y EE.UU. —en historia, cultura, sistema social y trayectoria de desarrollo— muy probablemente permanecerán dentro de 100 años”, escribió Qin, un principal contendiente para convertirse en el próximo ministro de Relaciones Exteriores de China.

“Pero como residentes del mismo mundo, debemos y podemos escucharnos unos a otros, reducir nuestra brecha en las percepciones del mundo y explorar una forma de llevarnos bien basada en el respeto mutuo, la convivencia pacífica y la cooperación en la que todos ganan”, añadió.

Esta semana, China realizó sus ejercicios militares más grandes cerca de Taiwán desde los ejercicios sin precedentes que siguieron a un viaje a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en agosto. En las 24 horas hasta la madrugada del lunes, China envió 71 aviones de combate hacia la isla administrada democráticamente, 47 de ellos cruzaron la línea media en el estrecho de Taiwán o entraron en la zona de identificación de defensa aérea del suroeste de Taiwán.

El Ejército de China dijo el domingo que realizó los simulacros en respuesta a la escalada de “colusión y provocaciones” de Taiwán y EE.UU.

La semana pasada, los legisladores estadounidenses acordaron un proyecto de ley de gastos de US$1,7 billones que incluía US$2.000 millones en financiación de armas para Taiwán. El Ministerio de Defensa de China criticó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de EE.UU. que permite hasta US$10.000 millones en ventas de armas a Taiwán, por volcar la atención hacia la amenaza de China e interferir en los asuntos internos de la nación.

Nota Original:US Slams China Military Drills Near Taiwan as ‘Provocative’ (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.