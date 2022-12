Detenidos tres generales de la Policía de Perú por presunto pago por ascensos

Lima, 27 dic. Tres generales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos este lunes en el marco de una investigación por los presuntos pagos ilícitos realizados para ascender en las fuerzas armadas y policiales durante el gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La Policía Nacional confirmó que el operativo lanzado la madrugada del lunes en varios puntos del país logró la detención de seis personas, tres de los cuales eran altos jefes policiales en actividad, y que se allanaron 27 inmuebles, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público (Fiscalía).

Según el portal del diario La República, los detenidos son los generales de la policía Manuel Rivera López, que se desempeñaba como jefe de la XIV Macro Región Policial en Tacna y Moquegua, Nicasio Zapata Suclupe que era jefe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía y Luis Legua Egocheaga de la Dirección de Inteligencia.

Uno de los inmuebles allanados fue la vivienda del exministro de Defensa Walter Ayala, implicado directamente en el presunto cobro de sobornos para otorgar los ascensos en las instituciones armadas y policiales a fines del año pasado.

Tras la intervención, Ayala declaró a periodistas que está "presto a que se investigue" el caso, pero consideró que la intervención fiscal ha sido "un show".

"Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada", sostuvo antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.

"Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación", agregó antes de decir que, en todo caso, se debió incluir al ministro del Interior de entonces, del que depende la Policía Nacional, y no a él, que fue ministro de Defensa.

El caso de los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se conoció en agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.

Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala.

A su vez, el Ministerio Público informó de que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales "allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en 2021".

Además, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder realizó un "megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo", añadió la Fiscalía. EFE

