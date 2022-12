China construye el proyecto eólico flotante más grande del mundo

(Bloomberg) -- China comenzó a instalar turbinas eólicas flotantes frente a la costa de la isla de Hainan, en el sur del país, en lo que será la instalación más grande del mundo.

PowerChina, la principal empresa de construcción de infraestructura energética del país, está desarrollando el proyecto de 1 gigavatio, según un comunicado publicado el lunes por la noche. El plan es tener 200 megavatios de energía eólica flotante en el mar conectada a la red para fines de 2025 en su primera fase, y completar los 800 megavatios restantes para fines de 2027.

El proyecto es el ejemplo más reciente de que China está construyendo una enorme cantidad de energía renovable en el mar, en lugar de hacerlo en tierra, para respaldar sus ambiciosos objetivos climáticos.

